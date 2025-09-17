17 сентября в рамках Dana White's Contender Series в Лас-Вегасе в очном поединке встретятся Рафаэль Учегбу и Коди Хованчек в легком весе. Начало — 03:05 (мск).

Рафаэль Учегбу

Турнирное положение: Учегбу является опытным бойцом с солидным послужным списком. Британец ранее выступал в Bellator и PFL, где показал нестабильные результаты.

Последние бои: В последних пяти поединках Учегбу одержал четыре победы и потерпел одно поражение. В мае 2024 года он нокаутировал Махмуда Ахмеда на турнире 971 FC. До этого была серия из трех побед подряд.

Состояние бойца: Британец демонстрирует универсальный стиль, работая как в стойке, так и в партере. Однако его выступления в крупных промоушенах были нестабильными. Учегбу нередко проигрывал в ключевых поединках.

Коди Хованчек

Турнирное положение: Хованчек считается одним из самых перспективных бойцов своей страны. Канадец уверенно побеждал всех предыдущих соперников в региональных промоушенах.

Последние бои: Канадец находится на серии из восьми побед подряд. В мае 2025 года он одержал победу единогласным решением над Джорданом Ховардом. Шесть из восьми побед Хованчек оформил досрочно.

Состояние бойца: Хованчек показывает прогресс от боя к бою. Он обладает качественной ударной техникой и хорошими навыками борьбы. Его главное преимущество — психологическая уверенность непобежденного бойца.

Статистика для ставок

Учегбу проиграл один из последних пяти боев

Хованчек одержал восемь побед подряд без поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Учегбу фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.71. На успех Хованчека можно поставить за 2.07.

Прогноз: Этот поединок станет тестом на прочность для обоих бойцов. Учегбу обладает солидным опытом, но показывает нестабильность в важных поединках. Хованчек, хоть и не встречался с такими опытными соперниками, но заметно прогрессирует. Статус непобежденного и мотивация могут стать ключевыми факторами.

2.07 Победа Коди Хованчека Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа Коди Хованчека за 2.07.