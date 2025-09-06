Фахретдинов — Густафссон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на ММА, UFC Paris, 6 сентября 2025 года

В рамках турнира UFC Paris 6 сентября состоится поединок Рината Фахретдинова и Андреаса Густафссона в полусреднем весе. Начало — 22:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Фахретдинов — Густафссон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ринат Фахретдинов

Турнирное положение: Фахретдинов считается перспективным бойцом полусреднего дивизиона UFC. Российский боец уверенно поднимается в рейтинге и находится в шаге от топ-15.

Последние бои: За последние 5 поединков у Рината 3 победы, одно поражение и одна ничья. Фахретдинов одержал победы над Брайаном Баттлом и Кевином Ли, подрался вничью с Элизеу Залески и уступил по правилам грэпплинга Крейгу Джонсу. В предыдущем бою россиянин победил единогласным решением Карлоса Леала.

Состояние бойца: Фахретдинов техничный боец с сильной борцовской базой. Он обладает нестандартными тейкдаунами и большим разнообразием приемов на настиле. При этом Ринат постоянно улучшает свою ударную технику, становясь более универсальным бойцом.

Андреас Густафссон

Турнирное положение: Густафссон недавно дебютировал в UFC через Contender Series. Шведский боец пока находится вне рейтинга, но показывает впечатляющий прогресс.

Последние бои: Густафссон выиграл предыдущие 4 поединка. Он нокаутировал Пэта Пытлика на Contender Series, что принесло ему контракт с UFC, а в дебютном бою в лиге победил единогласным решением Калинна Уильямса. До этого Густафссон одержал досрочные победы над Домиником Шобером и Тони Лампиненом вне промоушена.

Состояние бойца: Андреас предпочитает не затягивать бои на долго. Девять из 12-ти побед он одержал досрочно. Его стиль основан на постоянном прессинге и работе в клинче.

Однако против техничных бойцов он может испытывать трудности из-за недостаточно разнообразного арсенала.

Статистика для ставок

Густафссон выиграл предыдущие 4 поединка

Фахретдинов потерпел только одно поражение в последних десяти боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры не видят фаворитов. На победу Фахретдинова можно поставить с коэффициентом 1.92, как и на успех Андреаса Густафссона.

Прогноз: Впечатляющая база самбо и улучшающаяся ударная техника позволят нейтрализовать агрессивный стиль Густафссона. Ринат будет контролировать дистанцию, работать точными ударами и при возможности переводить бой в партер, где имеет явное преимущество. Более высокий уровень конкуренции, который уже прошел Фахретдинов в UFC, также сыграет ему на руку.

Ставка: Победа Рината Фахретдинова за 1.92.