В рамках турнира UFC Vegas 88 17 марта пройдет поединок Кеннеди Нзечукву и Овинса Сент-Прю в полутяжелом весе. Начало — 03:40 (мск). Сент-Прю — Нзечукву: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кеннеди Нзечукву

Турнирное положение: Нзечукву уже несколько лет является кандидатом на попадание в топ-15. Периодически африканец выдает яркие выступления, но отсутствие стабильности никак не позволяет ему оказаться в числе участников титульной гонки.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у нигерийского бойца 2 поражения и 3 победы. Последний его бой с недавним представителем рейтинга Джастином Джейкоби обернулся для Кеннеди поражением нокаутом уже в первом раунде.

Состояние бойца: Главная проблема Нзечукву — это отсутствие поставленной ударной техники. Данный боец очень силен физически. Об этом говорит тот факт, что до поражения от Джейкоби он шел на серии из трех досрочных побед кряду. Кеннеди есть за счет чего добавить. Но все упирается в техническую подготовку африканца.

Овинс Сент-Прю

Турнирное положение: Овинс бывший претендент на титул в полутяжелом весе и заслуженный ветеран дивизиона. В свои пиковые годы он дрался с самим Джоном Джонсом, но так и не смог завоевать пояс. Однако лучшие годы «OSP» остались позади. В свои 40 лет ему трудно показывать конкурентоспособные выступления.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе бывшего претендента на титул 2 победы и 3 поражения. В предыдущей встрече он уступил нокаутом в первом раунде такому же ветерану Филипу Линсу.

Состояние бойца: В нынешних реалиях Овинс не ставит перед собой никаких турнирных задач. Он выходит драться исключительно за деньги, при этом показывая далеко не лучшую форму.

Сент-Прю совершенно перестал держать удар и падает в нокаут от первого точного попадания.

Статистика для ставок

Нзечукву одержал 3 досрочные победы в предыдущих четырех боях

Сент-Прю за 4 последних боя проиграл нокаутом 3 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии интриги нет. По мнению букмекеров, фаворитом является Кеннеди Нзечукву, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.19. На победу Овинса Сент-Прю можно поставить за 4.95.

Прогноз: В нынешней форме Овинс не способен пройти даже бойца, который только претендует на попадание в топ-15. Преимущество в возрасте и лучшая физическая форма станут главными причинами, почему Кеннеди Нзечукву заберет данный поединок в одностороннем порядке. Если учесть, что в предыдущем бою «OSP» упал в нокаут от менее грозного оппонента уже в первом раунде, то вероятность быстрого досрочного финиша в очередной раз очень велика.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 1.92.