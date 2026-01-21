В этом экспрессе разберем матчи общего этапа Лиги Европы.

«Болонья» — «Селтик»

Футбол. Лига Европы. Общий этап

Сейчас итальянская «Болонья» переживает не лучшие времена. Главный тренер Винценцо Итальяно заметно нервничает, высказывая недовольство происходящими внутри клуба процессами. В последнем туре Серии А команда уступила на своем поле «Фиорентине» со счетом 1:2 абсолютно по делу.

В этом сезоне у «Болоньи» есть большие проблемы в центре обороны, что вылилось в 24 пропущенных мяча в чемпионате Италии. Только мощная атака и полузащита позволяют удерживаться на плаву. В Лиге Европы команда сейчас идет на 13-м месте с 11 очками и имеет неплохие шансы пробиться в плей-офф.

«Селтик» после 6 матчей располагается на 24-й строчке в таблице общего этапа Лиги Европы. Это как раз последняя позиция, которая дает возможность выйти в следующую стадию.

В последней игре турнира «Селтик» потерпел разгромное поражение от другого итальянского клуба «Ромы» (0:3) и теперь будет полон решимости восстановить свое реноме. К этой встрече шотландцы подходят серией из трех побед кряду во всех турнирах и просто обязаны дать бой «Болонье», которая не досчитается трех центральных защитников и Бернардески.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,55.

«Бранн» — «Мидтьюланн»

Футбол. Лига Европы. Общий этап

Пока «Бранн» занимает 22-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 8 очками и в случае поражения может покинуть зону плей-офф, где он сейчас располагается. Главной проблемой для норвежцев является окончание сезона в декабре.

После этого «Бранн» провел две товарищеские встречи. Он сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1) и проиграл пражской «Славией» (1:2). Также стоит сказать, что за время зимнего межсезонья команда понесла огромную потерю, продав лучшего защитника Хелланна за хорошие деньги в «Болонью».

Датский «Мидтьюланн» тоже вынужден играть товарищеские встречи из-за паузы в местном чемпионате. Пока он провел три игры, в которых одержал две победы. Были разгромлены «Сеннерйиске» (6:3) и «Кривбасс» (3:0), а также случилась ничья с «Ференцварошем» (1:1).

После шести туров «Мидтьюланн» занимает второе место в таблице общего этапа Лиги Европы с 15 очками, гарантировав себе выход в плей-офф. Тем не менее, команда вряд ли будет играть спустя рукава, так как еврокубки это хороший способ пополнения бюджета. За время паузы команду никто не покинул, особенно важно, что продолжают находиться в составе лидеры Франкулино и Симсир.

Наш прогноз: победа датчан с форой 0 за 1,66.

«Рома» — «Штутгарт»

Футбол. Лига Европы. Общий этап

Итальянская «Рома» сейчас располагается на 10-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12 очками и имеет отличные шансы выйти в плей-офф. Для этого ей достаточно не проиграть в этой встрече. В последнем туре ЛЕ джаллоросси разгромили в гостях «Селтик» (3:0) на выезде.

В чемпионате Италии команда Джан Пьеро Гасперини занимает пока 4-е место в таблице, показывая неплохой уровень футбола, но довольно прагматичный. В основном это связано с проблемами в атаке у «Ромы». К Довбику и Фергюсону большие претензии со стороны тренерского штаба, а купленные и здорово проявившие в игре с «Торино» себя Мален и Ваз не имеют право играть в Лиге Европы.

«Штутгарт» в таблице Лиги Европы также имеет 12 очков и располагается выше «Ромы» по дополнительным показателям. В последней игре турнира швабы легко разобрались на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив со счетом 4:1.

В чемпионате Германии «Штутгарт» пока идет четвертым и отстает от второго места на шесть очков. Эту игру пропустит важный игрок для клуба в атаке Эль-Ханусс, а у «Ромы» вообще не будет номинальных нападающих. Скорее всего, в основе не выйдет и Дибала, который отлично выглядел в последнем туре Серии А, но из-за высокой травматичности не может играть в плотном графике.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,65.

