Семь побед из семи, прямой билет в 1/8 финала, гарантированное место в топ-2 по итогу группового этапа, а заодно и реванш за прошлогодний выезд в Милан. Главным лицом вечера стал Габриэл Жезус, «Интер» огрызнулся ударом Петара Сучича, а закрыл игру изящный удар Виктора Дьёкереша. 3:1 и ощущение, что команда Артеты с любым соперником в Европе сейчас играет с холодным спокойствием фаворита.

Результат матча Интер Милан 1:3 Арсенал Лондон Лондон 0:1 Габриэл Жезус 10' 1:1 Petar Sucic 18' 1:2 Габриэл Жезус 31' 1:3 Виктор Дьёкереш 84' Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барелла ( Давиде Фраттези 63' ), Пётр Зелиньски ( Анж-Йоан Бонни 82' ), Луис Энрике ( Анди Диуф 82' ), Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес ( Франческо Пио Эспозито 63' ), Petar Sucic Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Кристьян Москера ( Виктор Дьёкереш 75' ), Вильям Салиба, Юрриен Тимбер ( Деклан Райс 64' ), Букайо Сака, Эберечи Эзе ( Бен Уайт 64' ), Мартин Субименди, Микель Мерино, Майлс Льюис-Скелли, Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 79' ), Габриэл Жезус ( Габриэль Магальяйнс 75' ) Жёлтые карточки: Алессандро Бастони 72', Франческо Ачерби 82' — Микель Мерино 73', Деклан Райс 90+2'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 6 Удары мимо 6 51 Владение мячом 49 4 Угловые удары 7 3 Офсайды 3 9 Фолы 17

«Сан-Сиро» со старта шумел на максимум в ожидании большого матча. Но по первым минутам стало понятно, что лучше всего в этот вечер будет слышно «Арсенал». Гости сразу полезли в штрафную, задали плотность в прессинге и буквально вдавили «Интер» в его треть. Уже на второй минуте Жезус был близок к тому, чтобы замкнуть подачу Юрриена Тимбера, а вскоре эта связка всё-таки оформила гол.

Эберечи Эзе протащил мяч и попытался отдать в штрафную, рикошет вывел Тимбера на удар, получилось скомканно, почти как прострел, но в таких моментах и нужен Габриэл Жезус. Бразилец вытянул ногу и в падении протолкнул мяч в сетку. Важно даже не качество удара, а то, что «Арсенал» начал матч так, будто ему жизненно необходимо забрать инициативу именно в первые десять минут, пока «Интер» не успел выстроиться у своих ворот.

Гол Габриэла Жезуса globallookpress.com

Ответ «Интера» и самая нервная фаза первого тайма

Парадокс матча в том, что «Арсенал» выглядел сильнее, но самый неприятный для него отрезок случился почти сразу после гола. «Интер» быстро сравнял, и сделал это не без везения. Салиба заблокировал удар Тюрама, мяч несколько раз отскочил в штрафной, а в итоге выкатился идеально под удар Сучичу. Петар пробил с рикошетом от пятки Мартина Субименди — для Давида Райи это было фатальное касание, мяч вонзился почти в самую девятку.

Петар Сучич globallookpress.com

В этот момент игра могла уйти в более вязкий итальянский сценарий. «Интер» начал лучше цепляться за мяч и смелее поднимал прессинг, подключая Николо Бареллу к первой линии давления рядом с Маркусом Тюрамом и Лаутаро Мартинесом, а Алессандро Бастони выдвигал линию защиты. «Арсенал» на этом фоне допустил непривычно много потерь в первом тайме, и один из лучших шансов хозяев пришёл на контратаке, где Тюрам должен был выжимать максимум, но упустил момент.

И всё же у Артеты в таких матчах есть важная привычка: команда не паникует, даже когда инициативу перехватывают. Она просто ждёт следующий шанс, и очень часто получает его со стандарта.

Лондонский угловой снова решает судьбу матча

Второй гол «Арсенала» выглядел как иллюстрация, почему от команды Артеты уже невозможно отмахнуться словами «ну, это просто хороший отрезок». Это система, доведённая до автоматизма. После углового Букайо Саки «Интер» был заперт в собственной штрафной почти всем составом, причём большая часть игроков стояла во вратарской и буквально оказалась под мячом в момент подачи. Троссард на дальней штанге сумел добраться до мяча и скинул головой в центр, мяч ударился о перекладину, а Жезус оказался там, где форвард и обязан быть. Второй гол, второй момент, где решили реакция и выбор позиции.

Габриэл Жезус празднует гол globallookpress.com

Это уже 19-й гол «Арсенала» с угловых в сезоне, и он случился не потому, что «Интер» «не знал», а потому, что соперникам буквально невозможно успеть среагировать на мяч, если подача летит идеально в голову, движение выверено, а подбор всегда за «Арсеналом».

После перерыва «Арсенал» не полез сломя голову добивать. Он начал контролировать игру более сдержанно, и это во многом отличает нынешнюю еврокубковую версию команды Артеты, она умеет быть разной в зависимости от ситуации. Появился Деклан Райс, сменив Эзе, и игра стала ещё дисциплинированнее в переходах, стало меньше риска в центре поля, больше страховки под миланские контратаки.

При этом моменты у гостей по-прежнему были. Жезус здорово связывал атаки, снова создавал партнёрам пространство, а Сака несколько раз показывал, почему его в этом сезоне берегут, свежесть видно в каждом рывке и в качестве последнего действия. Он выдавал подачи на дальнюю, находил Троссарда, но тот не попал по мячу. Сам Сака тоже не реализовал отличный момент, Бастони успел накрыть в последний момент, но даже самоотверженный сейв защитника никак не помог «Интеру».

Эберечи Эзе с мячом globallookpress.com

Хозяева пытались поддавить в концовке, просили пенальти после падения Лаутаро под давлением Салиба, выпускали свежих игроков и добавляли их в штрафную. Но чем дальше шёл матч, тем сильнее чувствовалось, что «Арсенал» не разваливается, а просто ждёт, когда появится пространство за спиной защиты соперника. И оно появилось.

Дьёкереш закрыл матч и оформил выход в 1/8

Замена Жезуса на Дьёкереша выглядела логично и прагматично, один сделал работу, другой должен был поставить точку. Всё началось с длинной передачи Габриэла Мартинелли внешней стороной стопы — мяч пошёл по идеальной траектории, форвард мог ворваться в свободную зону без лишней борьбы. Дальше уже Дьёкереш решил не рваться к штрафной, а придержать мяч. Он сыграл в стенку с Сака и блестяще пробил в правую девятку из-за штрафной, Зоммер не успел среагировать.

Гол Дьёкереша globallookpress.com

Победа сделала «Арсенал» гарантированно одной из двух лучших команд по итогам группового этапа Лиги чемпионов. Это означает прямой проход в 1/8 финала без стыков и, что особенно ценно, право играть ответные матчи плей-офф дома (в 1/8, четвертьфинале и полуфинале).

Можно спорить, насколько это влияет на результат в современном футболе, но, как минимум, на бумаге Артета уже получил преимущество на весну.