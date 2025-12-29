В этом экспрессе разберем встречи английской Премьер-лиги и Кубка Африки

«Арсенал» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

После 18 туров лондонский «Арсенал» продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии с 42 очками. В последней игре на своем поле был обыгран крепкий «Брайтон» со счетом 2:1.

К середине второго тайма команда Микеля Артеты уверенно вела с разницей в два мяча, после чего отдала инициативу, но «Брайтон» смог лишь сократить отставание в счете. Всего же победная серия «Арсенала» в АПЛ достигла уже трех матчей. При этом «канониры» пропустили всего 11 мячей за 18 игр, имея самую надежную оборону в чемпионате.

«Астон Вилла» продолжает свою невероятную серию победный матчей, которая с учетом всех турниров достигла уже 11 игр. В 18-м туре подопечные Унаи Эмери одержали волевую победу в гостях над «Челси» со счетом 1:2.

После первого тайма соперник выигрывал, но затем «вилланы» снова сумели переломить ход встречи, а главным героем стал нападающий Олли Уоткинс, оформивший дубль. Во встрече двух самых стабильных клубов АПЛ последнего сезона вряд ли стоит ждать искрометного футбола, оба тренера сосредоточатся в первую очередь на тактике и будут ждать ошибки друг друга. Слишком уж велика цена этого поединка.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,52.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

Сейчас «Манчестер Юнайтед» страдает от большого количества травмированных футболистов и уехавших на Кубок Африки. Тем не менее, команде Рубена Аморима это не помешало в прошлом туре выиграть на своем поле у «Ньюкасла» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал датский защитник Доргу. После него «МЮ» отдал инициативу соперник и смог в итоге отстоять три очка. В этой игре хозяева снова выйдут на поле без травмированного капитана Фернандеша, защитника де Лигта, уехавших в сборные Мбемо, Диалло и Мазрауи.

Пока «Вулверхэмптон» является главным и безнадежным аутсайдером Премьер-лиги. В 18 матчах «волки» набрали всего 2 очка и уже здорово отстали от спасительного 17-го места и «Ноттингема» (18 очков).

Пока не сильно оправдывает себя назначение на пост главного тренера Роба Эдвардса, он пришел в команду, бросив успешно играющий в Чемпионшипе «Мидлсбро», но пока не набрал ни одного очка с «Вулверхэмптоном». Но хоть и нет очков, прогресс в игре команды заметен, во всех матчах она дает бой сопернику, но не хватает везения и исполнительского мастерства. Тут вряд ли стоит ждать разгрома гостей в игре от обескровленного «МЮ».

Наш прогноз: победа гостей с форой +2 за 1,45.

Уганда — Нигерия

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

После двух матчей Уганда имеет небольшие шансы на продолжения борьбы в плей-офф и для этого ей надо минимум обыгрывать самую сильную команду группы С Нигерию. Сейчас Уганда имеет одно очко и располагается на 4-ю строчке в своем квартете.

В первом матче на турнире она уступила Тунису со счетом 1:3, а затем сыграла вничью с Танзанией (1:1). Этот матч мог завершиться победой Уганды, но при счете 1:1 на 90-й минуте сборная не смогла реализовать пенальти.

Сборная Нигерия подтверждает статус фаворита своей группы и уже обеспечила себе выход в следующую стадию турнира, набрав 6 очков из 6 возможных и единолично лидируя.

Причем, игра Нигерии в атаке радует глаз, но есть проблемы в обороне. В первом туре «орлы» победили Танзанию (2:1), а затем смогли забить три мяча Тунису (3:2), что мало кому удается. В неплохом состоянии находятся лидеры Нигерии Осимхен и Лукман, даже если в этом матче будет ротация, то этих звезд есть, кому подменить (Саймон, Эджуке, Дессерс).

Наш прогноз: тотал больше 1,5 за 1,45.

