В рамках турнира по профессиональному боксу в Оберхаузене 10 января состоится поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между Агитом Кабайелом и Дамианом Кныбой. Начало — 00:30 (мск).

Агит Кабайел

Турнирное положение: Агит Кабайел временный чемпион WBC в тяжелом весе. Немецкий боксер занимает высокие строчки во всех авторитетных рейтингах.

Последние бои: Кабайел не знает поражений в профессиональной карьере (26-0). В предыдущем поединке в феврале 2025 года он одержал громкую досрочную победу над Чжаном Чжилэем, нокаутировав китайца до экватора встречи. До этого он быстро справлялся с такими крепкими оппонентами, как Фрэнк Санчес и Арсланбек Махмудов.

Состояние бойца: Агит техничный и разносторонний боксер, умеющий работать как первым, так и вторым номером. Его главные преимущества — скорость, точность ударов, отличное чувство дистанции и рефлексы. Кабайел мастерски разбирает мощных, но менее подвижных соперников, нагружая их корпус и голову сериями.

Дамиан Кныба

Турнирное положение: Дамиан Кныба непобежденный польский тяжеловес. Для него этот бой станет дебютом на чемпионском уровне и первым поединком за значимый титул.

Последние бои: Польский боец также не терпел поражений, одержав 17 побед подряд. В последнем бою в октябре 2025 года Кныба уверенно победил Джоуи Давейко нокаутом. До этого выигрывал у ветеранов вроде Марчина Сивы и Анджея Вавжика. Однако уровень его оппозиции несопоставим с тем, с кем дрался Кабайел.

Состояние бойца: При росте 201 см он обладает серьезным антропометрическим преимуществом. Его стиль можно охарактеризовать, как панчера, который делает ставку на тяжелые одиночные удары и пытается испортить бой сопернику в клинчах.

Но как он будет справляться с дистанцией в 12 раундов? Ведь ранее поляк не проводил поединков дольше 8-10 отрезков.

Статистика для ставок

Агит Кабайел выиграл нокаутом 3 своих последних боя против небитых топовых соперников.

Дамиан Кныба идет на серии из 17 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не оставляют сомнений в фаворите. На победу Агита Кабайела можно поставить с коэффициентом 1.05. Успех Дамиана Кныбы предлагают поставить за 8.00.

Прогноз: Разница в классе между боксерами очевидна. Кабайел имеет колоссальный опыт боев на топ-уровне, тогда как Кныба делает лишь первый шаг в элиту. Немец будет использовать свою скорость и мобильность, чтобы джеб поляка, и наносить серии с близкой и средней дистанции. Во второй половине боя, когда усталость и накопленный урон претендента скажут свое слово, Агит поставит точку в данном противостоянии.

Ставка: Победа Агита Кабайела в 7-12 раундах за 2.19.