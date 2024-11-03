В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в АПЛ, Лиге 1 и итальянской Серии В. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Чемпионат Англии. Премьер-лига

В этом сезоне «Тоттенхэм» играет довольно невзрачно и часто теряет очки. В начале сезона даже шли разговоры об увольнении главного тренера Анге Постекоглу, но потом он немного выправил ситуацию.

Сейчас «шпоры» находятся на восьмом месте в таблице АПЛ, в последнем туре они проиграли в чемпионате «Кристал Пэлас» (0:1), почти ничего не создав у ворот аутсайдера. Также была победа в Кубке английской лиги против «Ман Сити» (2:1), но там соперник выставил состав далекий от оптимального.

«Астон Вилла» успешно играет сразу на два фронта: АПЛ и Лиге чемпионов. Бирмингемцы отлично готовы физически и с не самым глубоким составом показывают стабильный уровень игры.

В АПЛ они сейчас идут на четвертом месте и находятся рядом с группой лидеров, Унаи Эмери в очередной раз подтверждает, что сейчас он является одним из сильнейших тренеров в Европе. Потерь у «Астон Вилллы» почти нет, поэтому она имеет все шансы взять минимум очко в Лондоне, но берем с подстраховкой.

Наш прогноз: победа «Астон Виллы» с форой +1 за 1,50.

«Гавр» — «Монпелье»

Чемпионат Франции. Лига 1

Сейчас «Гавр» является слабейшей командой во французской Лиге 1 и заслуженно идет в зоне вылета. Полноценный дебют молодого наставника Дидье Дигара пока оказывается не очень удачным, хотя ранее в «Ницце» в качестве и.о. главного тренера смотрелся неплохо.

В 9-м туре «Гавр» снова проиграл. Для команды Далера Кузяева оно стало шестым подряд в Лиге 1. Причем, «Гавр» в этих матчах поразил ворота соперника всего один раз, что неудивительно, сейчас состав у него уровня Лиги 2, а все держалось на прежнем тренере Луке Элснере, который ушел в «Реймс».

«Монпелье» идет вообще последним в чемпионате Франции, но там положение не настолько выглядит безнадежным. В команду в третий раз в своей карьере вернулся опытнейший Жан-Луи Гассе.

Прогнозы и ставки на футбол

Путь он и начал ужасно с поражения на своем поле от «Тулузы» (0:3), но там сказалось ранее удаление. В остальном состав у «Монпелье» довольно неплохой (Саванье, Адамс, Хазри, Аль-Тамари), команда должна со временем подняться в середину турнирной таблицы.

Наш прогноз: «Монпелье» не проиграет за 1,67.

«Кремонезе» — «Пиза»

Чемпионат Италии. Серия В

Сейчас «Кремонезе» идет на четвертом месте в итальянской Серии В, но амбиции клуба простираются гораздо выше и руководство мечтает о возвращении в элитный дивизион. После не лучшего старта сезона в отставку был отправлен Массимо Строппа, который поднимал в Серию А «Монцу».

На его место пришел апологет атакующего футбола и великолепный в прошлом игрок Эудженио Корини. С ним результативность резко пошла ввысь: «Модена» (2:2), «Салернитана» (2:1), «Юве Стабия» (2:1). Атака у «Кремонезе» очень солидная, многие футболисты их этого состава могут легко выступать или уже играли в Серии А.

В этом сезоне в «Пизе» подобрался очень боеспособный коллектив, а команду возглавил Филиппо Индзаги. Сейчас она идет уверенно на первом месте в таблице с 24 очками после 11 туров.

В 11 матчах «Пиза» забила 19 мячей. Состав там очень сбалансированный во всех линиях, а Индзаги-старший имеет опыт по поднятию команд в Серию А. При этом в двух последних играх «Пиза» сыграла 0:0, имея кучу опасных моментов, поэтому в этой игре ее должно прорвать.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,50.

Общий коэффициент — 3,75.