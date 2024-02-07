В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, а также в Кубках Англии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Майнц» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии

«Майнц» провально играет в нынешнем сезоне. Команда по итогам 19 встреч располагается на 17-й строчке, набрав 11 очков.

У «Майнца» только одна победа в 19 играх. Болельщики паникуют, поскольку ситуация никак не улучшается. В последних пяти турах «Майнц» набрал в сумме два очка и забил лишь два гола. В предстоящей встрече хозяева должны играть более смело.

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«Унион» в ходе первой половине чемпионата выдал самую длинную серию поражений среди всех клубов Бундеслиги. Вскоре ситуацию удалось стабилизировать. Клуб после 19 матчей находится на 15-м месте. В активе команды 17 очков.

После неудачных результатов у «Униона» сменился главный тренер. Вместо уволенного Урса Фишера в конце ноября клуб возглавил Ненад Белица. До сегодняшнего дня специалист ни разу не привел команду к победе на выезде.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.20.

«Астон Вилла» — «Челси»

Футбол. Кубок Англии

«Челси» и «Астон Вилла» постараются выявить сильнейшего в матче-переигровке. Первая встреча в Лондоне завершилась вничью 0:0. Кто пройдет дальше?

Предстоящий матч станет четвертым между командами за последние 10 месяцев. Предыдущие три поединка прошли на «Стэмфорд Бридж» и принесли сухие победы «Астон Вилле» (2:0 и 1:0), также была зафиксирована ничья 0:0. Теперь синие намерены реабилитироваться.

«Астон Вилла» является фаворитом матча. У болельщиков «Челси» есть опасения. С конца ноября лондонская команда семь раз выезжала на матчи чемпионата и национального кубка, что привело к шести поражениям.

Гостям будет сложно пробиться в 1/8 финала. Команда Унаи Эмери на своем поле выглядит предпочтительнее. «Астон Вилла» должна пройти дальше.

Ставка: Проход «Астон Виллы» за 1.60.

«Атлетико» — «Атлетик»

Футбол. Кубок Испании

«Атлетико» и «Атлетик» проведут первый матч 1/2 финала Кубка Короля. Игра состоится в Мадриде. У «матрасников» особый настрой на кубковые матчи. Ранее подопечные Диего Симеоне нанесли поражение «Реалу».

«Атлетико» набрал прекрасную форму. У хозяев нет кадровых потерь. Не исключено, что Симеоне может предоставить некоторым лидерам отдых, ведь у команды очень плотный график.

«Атлетик» — главный конкурент «Атлетико» за место в топ-4. Возвращение Иньяки Уильямса с Кубка Африки способствовало улучшению дел в атакующей линии. Ранее клуб из Бильбао в Ла Лиге разгромил «Мальорку» со счетом 4:0.

Баскская команда — неудобный оппонент. Но в кубковом формате будет больше заточена на осторожный футбол. В Мадриде не стоит ждать результативной игры.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

Общий коэффициент — 6.26