В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Хэм» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вест Хэм» в середине января проиграл «Бристоль Сити» и вылетел из Кубка Англии. Теперь «молотобойцы» могут сконцентрироваться на своих задачах в Премьер-лиге. Вопреки ожиданиям, у них есть неплохие шансы финишировать в зоне еврокубков.

Беспроигрышная серия команды Дэвида Мойеса в чемпионате составляет уже пять матчей. На этом отрезнее у нее три победы и две ничьи.

Также стоит отметить, что «Вест Хэм» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах АПЛ.

«Борнмут» тем временем продолжает бороться за победу в Кубке Англии, но при этом неудачно провел два предыдущих матча в лиге, уступив «Тоттенхэму» и «Ливерпулю».

Правда, перед этим команда Андони Ираолы выдала невероятную серию, набрав в семи матчах 19 очков.

Все прогнозы на АПЛ

«Вест Хэм» не самая гостеприимная команда, но здесь все-таки лучше поставить на голы. Гости умеют удивлять.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.66.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» снова свалился в середину таблицы. В этом сезоне болельщикам, похоже, уже не стоит ждать серьезного прогресса от команды Эрика тен Хага.

«МЮ» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей в АПЛ. Несмотря на то, что на этом отрезке были ничьи с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», в целом игра и результаты «красных дьяволов» не вызывают ничего, кроме разочарования.

Также стоит отметить, что «МЮ» проиграл половину гостевых матчей в чемпионате — пять из десяти.

«Вулверхэмптон», в свою очередь, потерпел лишь два поражения в десяти матчах на своем поле. При этом серия без поражений составляет уже восемь матчей. На этом отрезке «волки» одержали победы над «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Челси», а также сыграли вничью с «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

Скорее всего, у «МЮ» снова будут неприятности.

Ставка: тотал голов «Вулверхэмптона» больше 1,0 за 1.50.

«Хетафе» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» продолжает погоню за «Жироной». Отставание от сенсационного лидера составляет одно очко, при этом у «Королевского клуба» есть еще игра в запасе.

В прошлую субботу «Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом» (2:1) благодаря голам Винисиуса и Орельена Чуамени.

Теперь победная серия команды Карло Анчелотти в Ла Лиге составляет пять матчей, а беспроигрышная — 15.

«Хетафе» в прошлом туре выиграл на своем поле у «Гранады» (2:0) и прервал серию из трех матчей без побед в рамках чемпионата.

Примечательно, что клуб из пригорода Мадрида до сих пор проиграл лишь один матч на своем поле, но в контексте предстоящего матча с «Реалом» на это вряд ли стоит сильно обращать внимание.

Ставка: победа «Реала» за 1.57.

Общий коэффициент — 3.91.