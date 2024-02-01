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    «МЮ» снова разочарует, а «Реал» продлит победную серию

    Экспресс дня 1 февраля. Ставки и прогноз на футбол

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    Винисиус Жуниор
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» в середине января проиграл «Бристоль Сити» и вылетел из Кубка Англии. Теперь «молотобойцы» могут сконцентрироваться на своих задачах в Премьер-лиге. Вопреки ожиданиям, у них есть неплохие шансы финишировать в зоне еврокубков.

    Беспроигрышная серия команды Дэвида Мойеса в чемпионате составляет уже пять матчей. На этом отрезнее у нее три победы и две ничьи.

    Также стоит отметить, что «Вест Хэм» потерпел лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах АПЛ.

    «Борнмут» тем временем продолжает бороться за победу в Кубке Англии, но при этом неудачно провел два предыдущих матча в лиге, уступив «Тоттенхэму» и «Ливерпулю».

    Правда, перед этим команда Андони Ираолы выдала невероятную серию, набрав в семи матчах 19 очков.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Вест Хэм» не самая гостеприимная команда, но здесь все-таки лучше поставить на голы. Гости умеют удивлять.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.66.

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Юнайтед» снова свалился в середину таблицы. В этом сезоне болельщикам, похоже, уже не стоит ждать серьезного прогресса от команды Эрика тен Хага.

    «МЮ» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей в АПЛ. Несмотря на то, что на этом отрезке были ничьи с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», в целом игра и результаты «красных дьяволов» не вызывают ничего, кроме разочарования.

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    Также стоит отметить, что «МЮ» проиграл половину гостевых матчей в чемпионате — пять из десяти.

    «Вулверхэмптон», в свою очередь, потерпел лишь два поражения в десяти матчах на своем поле. При этом серия без поражений составляет уже восемь матчей. На этом отрезке «волки» одержали победы над «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Челси», а также сыграли вничью с «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

    Скорее всего, у «МЮ» снова будут неприятности.

    Ставка: тотал голов «Вулверхэмптона» больше 1,0 за 1.50.

    «Хетафе» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» продолжает погоню за «Жироной». Отставание от сенсационного лидера составляет одно очко, при этом у «Королевского клуба» есть еще игра в запасе.

    В прошлую субботу «Реал» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом» (2:1) благодаря голам Винисиуса и Орельена Чуамени.

    Теперь победная серия команды Карло Анчелотти в Ла Лиге составляет пять матчей, а беспроигрышная — 15.

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    • «Хетафе» в прошлом туре выиграл на своем поле у «Гранады» (2:0) и прервал серию из трех матчей без побед в рамках чемпионата.

    Примечательно, что клуб из пригорода Мадрида до сих пор проиграл лишь один матч на своем поле, но в контексте предстоящего матча с «Реалом» на это вряд ли стоит сильно обращать внимание.

    Ставка: победа «Реала» за 1.57.

    Общий коэффициент — 3.91.

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    Экспресс дня 1 февраля: прогноз, ставка (3.91), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Экспресс. «МЮ» снова разочарует, а «Реал» продлит победную серию
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