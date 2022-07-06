В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут три матча квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Марибор» — «Шахтер» Солигорск

Футбол. Лига чемпионов

«Марибор» — 16-кратный чемпион Словении. Последний свой титул клуб выиграл в упорной борьбе, обойдя ближайшего преследователя на три балла.

Что касается выступлений «фиолетовых» на евроарене, то 2017 году они даже добирались до группового раунда Лиги чемпионов. Однако затем дела их пошли на спад. Так, например, в прошлом сезоне они прошли армянский «Урарту», но потом проиграли в обоих матчах «Хаммарбю» из Швеции.

«Шахтер» выиграл свои два последних чемпионата Белоруссии. Но этот сезон он проводит пока не особо успешно, проиграв на старте в Суперкубке, да и в чемпионате идет пока только пятым.

В еврокубках же «горняки» выступают плохо. В 2020 году белорусов выбил по пенальти молдавский «Сфынтул», а в прошлом сезоне были неудачи с «Лудогорцем» в Лиге чемпионов и «Фолой» из Люксембурга в Лиге конференций.

Хотя у «горняков» самый разгар сезона, но они не особенно впечатляет своей игрой. Так что в Словении им будет крайне тяжело не проиграть.

Ставка: победа «Марибора» за 1.90.

«Тобол» — «Ференцварош»

Футбол. Лига чемпионов

В прошлом розыгрыше чемпионата Казахстана «Тобол» стал чемпионом, опередив на четыре очка «Астану». В текущем первенстве повторить успех будет непросто, но шансы есть, ведь команда идет среди лидеров.

Для казахов это лишь вторая попытка в ЛЧ. В сезоне 2011/2012 завершилась поражением от «Слована» из Братиславы во втором отборочном раунде. В предыдущем сезоне «Тобол» добрался то третьего раунда отбора Лиге конференций, где проиграл «Жилине».

«Ференцварош» вот уже четыре сезона подряд выигрывает чемпионат Венгрии. Напомним, что сейчас с командой работает Станислав Черчесов. Под его руководством «фради» выиграли и чемпионат, и кубок.

В прошлого сезона «зелено-белые» не пробились на групповой этап Лиги чемпионов, но первый раунд прошли, а перебравшись в Лиги Европы они заняли последнее место в своей группе.

В пользу «Тобола» может сыграть и тот факт, что его чемпионат находится в самом разгаре, а вот венгры лишены официальной игровой практики, плюс может сказаться длительный перелет. Поэтому рискнем здесь поставить с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.88.

«Зриньски» — «Шериф»

Футбол. Лига чемпионов

«Зриньски» является представителем Боснии и Герцеговины. И в прошлом сезоне команда смогла завоевать свой седьмой чемпионский титул, что является рекордом для этой балканской страны.

В еврокубках коллектив особо ничем отметится не успел и дальше пары отборочных раундов никогда не проходил. Прошлогодняя попытка в Лиге конференций завершилась в третьем квалификационном раунде.

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«Шериф» — самый титулованный клуб Молдавии. Поэтому является постоянных участником еврокубков, где с выступает с переменных успехом.

В прошлой еврокомпании коллектив из Тирасполя сенсационно и впервые в истории попал на групповой этап Лиги чемпионов, где знатно пошумел, обыграв «Реал» и донецкий «Шахтер», заняв третье место в группе. В плей-офф 1/16 финала Лиги Европы молдаване проиграли португальской «Браге».

«Шериф» здесь фаворит, но так как для обоих клубов это будет фактически старт сезона после паузы, то вряд ли они покажут зрелищный футбол.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.75.

Общий коэффициент — 6.25.