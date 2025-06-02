Музетти и Тьяфу пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Завершились два матча четвертого круга одиночного мужского разряда на «Ролан Гаррос-2025».

Итальянец Лоренцо Музетти(7-я ракетка мира) в четырех сетах обыграл датчанина Хольгера Руне (10) — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.

Игра длилась 3 часа 18 минут. Музетти сделал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Руне один эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Американец Фрэнсис Тьяфу (16) одержал убедительную победу над немцем Даниэлем Альтмайером (66) со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Соперники были на корте. Американец 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8 заработанных. На счету Альтмайера 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 заработанных и реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Музетти и Тьяфу сыграют между собой.