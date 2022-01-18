В этом экспрессе будут поединку чемпионатов Испании, Шотландии и первого английского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бетис» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании

«Бетис» на данный момент находится на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. Двум лидерам севильцы уступают уже очень много, а вот преследователи отстают совсем несущественно.

После серии из четырех выигрышей подряд «зелено-белые» в рамках чемпионата в последних трех проведенных поединках дважды терпели фиаско, а также на выезде расписали мировую с «Райо Вальекано» 1:1.

«Алавес» в данном первенстве ведет борьбу за выживание. Сейчас «славные» с 17 очками занимает 18 позицию в турнирке, но 17 безопасной строке проигрывают лишь один балл.

Вот уже восемь туров клуб из Витории в Примере обходится без викторий. В этом отрезке он по четыре раза расходился миром и уступал. В январе «Алавес» на своем поле поочередно играл вничью с «Реалом Сосьедад» 1:1 и «Атлетиком» 0:0.

«Бетис» ставит перед собой большие задачи на этот сезон, поэтому с одним из аутсайдеров дома обязан справляться.

Ставка: победа «Бетиса» за 1.55.

«Фулхэм» — «Бирмингем»

Футбол. Чемпионат Англии

«Фулхэм» лидирует в первом английском дивизионе, обходя двух преследователей на три очка, имея при этом на один сыгранный поединок меньше.

В новом году лондонский клуб поочередно одержал крупные виктории в гостях над «Редингом» 7:0 и дома над «Бристоль Сити» 6:2. Перед этим у «дачников» была 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой было четыре мировые и одно фиаско.

«Бирмингем» находится только на 18 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Особо за вылет клуб не переживает, так как опережает опасную зону на девять пунктов.

«Синие» последний раз в чемпионате побеждали еще в ноябре, после чего они выдали 5-матчевую серию без викторий. В них они трижды уступали и два раза расписали мировые. В прошлом туре коллектив на выезде поделил очки с «Престоном» 1:1.

Учитывая нынешнее состояние команд, «Фулхэм» по всем раскладам должен без проблем дома разобраться со скромным «Бирмингемом».

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.47.

«Абердин» — «Рейнджерс»

Футбол. Чемпионат Шотландии

Задача «Абердина» на первую половину чемпионата — попасть в первую шестерку. Сейчас коллектив идет как раз на шестой строке, но седьмую обходит только на два пункта.

Последних отрезок первенства «красно-белые» проводят весьма неплохо, выиграв четыре игры из пяти при одном фиаско. В минувшем туре они дома справились с предпоследним «Данди» — 2:1.

Все прогнозы на футбол

«Рейнджерс» же мчится к очередному чемпионскому титулу. На данный момент он идет во главе турнирки, оторвавшись от второго «Селтика» на шесть баллов.

Клуб из Глазго выиграл последние десять матчей в чемпионате Шотландии, причем большинство из них были без пропущенных мячей. Так в прошлом туре он дома одолел «Сент-Миррен» со счетом 2:0.

«Рейнджерсы» даже на выезде не должны испытать проблем с «Абердином», выиграв очередной свой поединок в первенстве.

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.54.

Общий коэффициент — 3.50.