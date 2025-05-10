Словения — Канада. Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 10 мая 2025 года

Словения
Турнирное положение: Сборная Словении обеспечила себе путевку на чемпионат мира, успешно преодолев квалификацию благодаря 9 набранным очкам в 5 матчах.
Последние матчи: В рамках борьбы за повышение международного статуса Словения уступила Южной Корее — 2:4, обыграла Румынию — 6:1, Италию — 2:0 и Японию — 3:1, а также проиграла Венгрии в заключительном туре — 1:2.
В рамках весенних контрольных матчей словенцы потерпели поражения от Польши — 1:2 и Дании — 2:5, но одержали верх над Венгрией — 4:2 и Казахстаном — 3:2.
Не сыграют: В составе Словении нет кадровых потерь.
Состояние команды: Вернувшись в высший дивизион, Словении приходится мириться со статусом одного из главных аутсайдеров чемпионата мира, перспективы которого остаются туманными.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
По ходу предстоящего группового этапа единственной задачей словенцев станет борьба за выживание. Однако даже такую скромную цель реализовать в настоящее время будет крайне тяжело.
Главной проблемой Словении является катастрофически слабый кадровый ресурс. Так, у словенского тренерского штаба попросту нет возможности грамотно ротировать состав и варьировать рабочие тактические схемы.
Канада
Турнирное положение: На чемпионате мира прошлого года североамериканцы заняли 1-е место в группе A. В 7 встречах «кленовые» набрали 19 очков, а также забросили 32 шайбы при 18 пропущенных.
Последние матчи: Групповую стадию Канада завершила без единой результативной осечки, а на четвертьфинальной стадии уверенно разобралась со Словакией.
В полуфинале Канада сенсационно уступила Швейцарии — 2:3 ОТ, а в матче за бронзу проиграла Швеции — 2:4. В феврале, под руководством Джона Купера, «кленовые» выиграли Турнир четырех наций, разобравшись в финале с США — 3:2 ОТ.
Не сыграют: Кадровые потери в сборной Канады отсутствуют.
Состояние команды: Традиционно сборная Канады входит в турнир с претензиями на золото, а состав, привезенный на чемпионат 2025 года, лишь усиливает эти ожидания.
Ростер «кленовых» подразумевает идеальнее сочетание опытных исполнителей — от Сидни Кросби до Натана Маккиннона — молодых проспектов — Фантилли и Селебрини — готовых зажечь на международном уровне.
Глубина состава Канады позволяет сформировать боеспособный тактический рисунок и тем самым пройти всю дистанцию на высшем уровне. Однако вопрос сыгранности может стать ключевым с точки зрения потенциала «кленовых» на более высоких стадиях ЧМ.
Статистика для ставок
- В истории очных противостояний Словения сенсационно обыграла Канаду в 2006 году (6:1)
- В 4-х очных матчах из 6 Канада забивала Словении не менее 5 голов
- В последнем очном матче на ЧМ Канада победила со счетом 5:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Словении оценивается букмекерами в 26.0, ничья — в 15.0, а победа Канады — в 1.01.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 6.5 — за 2.22.
- 1.92Швеция — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.15Швейцария — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.00Дания — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Прогноз: После провала годом ранее Канаде предстоит многое доказать, а стартовая встреча со Словенией исключает любую возможность сенсации и предполагает разгром одной из слабейших сборных на этом турнире.
Ставка: Канада победит с форой -5.5 за 2.02.
Прогноз: В сочетании опытных хоккеистов и молодых талантов Канада проведет яркую встречу в контексте заброшенных шайб.
Ставка: Тотал больше 7 за 1.86.