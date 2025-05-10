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    Бублик спокойно обыграет Рууда?

    Бублик — Рууд. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бублик

    В первом круге Александр одержал победу над Романом Сафиуллиным — 6:3, 7:6.

    Российский теннисист в обоих сетах вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.

    Интересно, что Бублик шикарно провел тай-брейк, не отдав ни одного очка.

    Бублик прошел первый раунд на втором «Мастерсе» подряд. В конце апреля он добрался до 1/8 финала в Мадриде.

    Прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в столице Испании представитель Казахстана остановил Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева, после чего уступил Якуба Меншику.

    Рууд

    Каспер на прошлой неделе выиграл «Мастерс» в Мадриде и вернулся в топ-10.

    В финале норвежский теннисист одержал победу над британцем Джеком Дрейпером — 7:5, 3:6, 6:4.

  • Рууд впервые выиграл «Мастерс», Соболенко — трехкратная чемпионка Мадрида, а Дрейпер ворвался в топ-5
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    • В остальных раундах Рууд не проиграл ни одного сета, хотя там среди его соперников были Себастьян Корда, Тейлор Фриц, Даниил Медведев и Франсиско Серундоло.

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    В апреле Рууд неудачно выступил на «тысячнике» в Монте-Карло, сенсационно проиграв в третьем круге Алексею Попырину, а также не смог защитить титул в Барселоне. В столице Каталонии Каспер уступил в четвертьфинале Хольгеру Руне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 5.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: сложно сказать, успел ли норвежец прийти в себя после победы в Мадриде. Плюс важно учитывать, что в этом году ему не надо защищать очки в Риме — в 2024-м Рууд проиграл в стартовом матче Миомиру Кецмановичу. Вполне вероятно, что Бублик как минимум создаст интригу в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: Бублик возьмет хотя бы один сет за 2.23.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бублик — Рууд?

    Матч Бублик — Рууд состоится 09 мая 2025 года в 00:01 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бублик — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Бублик возьмет хотя бы один сет — да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бублик — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Бублик возьмет хотя бы один сет — да» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 5.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.17.

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