Бублик — Рууд. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Бублик
В первом круге Александр одержал победу над Романом Сафиуллиным — 6:3, 7:6.
Российский теннисист в обоих сетах вел с брейком, но в итоге не воспользовался преимуществом.
Интересно, что Бублик шикарно провел тай-брейк, не отдав ни одного очка.
Бублик прошел первый раунд на втором «Мастерсе» подряд. В конце апреля он добрался до 1/8 финала в Мадриде.
На «тысячнике» в столице Испании представитель Казахстана остановил Алекса Микельсена, Алексея Попырина и Андрея Рублева, после чего уступил Якуба Меншику.
Рууд
Каспер на прошлой неделе выиграл «Мастерс» в Мадриде и вернулся в топ-10.
В финале норвежский теннисист одержал победу над британцем Джеком Дрейпером — 7:5, 3:6, 6:4.
В остальных раундах Рууд не проиграл ни одного сета, хотя там среди его соперников были Себастьян Корда, Тейлор Фриц, Даниил Медведев и Франсиско Серундоло.
В апреле Рууд неудачно выступил на «тысячнике» в Монте-Карло, сенсационно проиграв в третьем круге Алексею Попырину, а также не смог защитить титул в Барселоне. В столице Каталонии Каспер уступил в четвертьфинале Хольгеру Руне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 5.05, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: сложно сказать, успел ли норвежец прийти в себя после победы в Мадриде. Плюс важно учитывать, что в этом году ему не надо защищать очки в Риме — в 2024-м Рууд проиграл в стартовом матче Миомиру Кецмановичу. Вполне вероятно, что Бублик как минимум создаст интригу в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: Бублик возьмет хотя бы один сет за 2.23.