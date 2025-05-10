Мартинес — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мартинес

В первом раунде Педро одержал уверенную победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2.

Испанский теннисист прервал серию из трех поражений.

После «пятисотника» в Барселоне, на котором уступил во втором круге Артуру Фису, Мартинес не прошел первый раунд на «Мастерсе» в Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле, проиграв Франсиско Комесане и Алексею Ватутину.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что Мартинес ни разу не выигрывал больше одного матча после февральского турнира в Буэнос-Айресе.

Хуркач

Хуберт попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

В текущем сезоне польский теннисист до сих пор провел лишь 15 матчей.

На этом отрезке у него семь побед и восемь поражений.

В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене. На «Мастерсе» в Мадриде Хуби проиграл в первом матче французу Бенжамену Бонзи (4:6, 5:7).

Лучшим результатом Хуркача в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме. С тех пор он провел лишь четыре матча, в которых одержал одну победу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: Хуберт выиграл четыре предыдущих матча против Педро. В прошлом году он победил испанца в финале грунтового турнира в Эшториле. Несмотря на это, сейчас нет уверенности в том, что Хуркач продлит эту серию. Поляк по-прежнему очень далек от своей оптимальной формы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.