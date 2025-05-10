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    Хуркач продлит серию побед на Мартинесом?

    Мартинес — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мартинес — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Хуркач, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2025 года

    Педро Мартинес

  • Испания
    •  Педро Мартинес 12:00 Хуберт Хуркач

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •

    Мартинес

    В первом раунде Педро одержал уверенную победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:4, 6:2.

    Испанский теннисист прервал серию из трех поражений.

    После «пятисотника» в Барселоне, на котором уступил во втором круге Артуру Фису, Мартинес не прошел первый раунд на «Мастерсе» в Мадриде и на «челленджере» в португальском Эшториле, проиграв Франсиско Комесане и Алексею Ватутину.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что Мартинес ни разу не выигрывал больше одного матча после февральского турнира в Буэнос-Айресе.

    Хуркач

    Хуберт попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    В текущем сезоне польский теннисист до сих пор провел лишь 15 матчей.

    На этом отрезке у него семь побед и восемь поражений.

    В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене. На «Мастерсе» в Мадриде Хуби проиграл в первом матче французу Бенжамену Бонзи (4:6, 5:7).

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    Лучшим результатом Хуркача в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Роттердаме. С тех пор он провел лишь четыре матча, в которых одержал одну победу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: Хуберт выиграл четыре предыдущих матча против Педро. В прошлом году он победил испанца в финале грунтового турнира в Эшториле. Несмотря на это, сейчас нет уверенности в том, что Хуркач продлит эту серию. Поляк по-прежнему очень далек от своей оптимальной формы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мартинес — Хуркач?

    Матч Мартинес — Хуркач состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мартинес — Хуркач?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мартинес — Хуркач?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мартинес — Хуркач?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мартинес — Хуркач?

    Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 2.19, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.68.

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    Мартинес — Хуркач: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. Хуркач продлит серию побед на Мартинесом?
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