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    Сможет ли Шнайдер пройти третий круг в Риме?

    Шнайдер — Кристиан. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Кристиан
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против румынки Жаклин Кристиан в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 10 Мая 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 12:00 Жаклин Кристиан

    Жаклин Кристиан

  • Румыния
    •

    Шнайдер

    Диана в стартовом матче не оставила шансов американке Кэролайн Доулхайд — 6:0, 6:0.

    Россиянка второй раз за две недели выиграла матч с двумя баранками.

    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Шнайдер выиграла с таким же счетом у бывшей 11-й ракетки мира Анастасии Севастовой.

    В столице Испании Шнайдер в итоге добралась до 1/8 финала, где уступила Иге Свентек (0:6, 7:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до третьего круга, Шнайдер до сих пор выиграла больше одного матча только на турнире в Мадриде.

    Кристиан

    Жаклин в первом раунде разгромила американку Алисию Паркс — 6:2, 6:0.

    В следующем матче румынская теннисистка остановила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 7:6, 7:5.

    Кристиан третий раз в сезоне прошла два раунда на уровне основного тура. В январе она добралась до третьего раунда на Australian Open, а в марте выиграла два матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

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    В конце марта Кристиан выиграла турнир WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: Диана ранее уже встречалась с румынкой на харде — в 2023-м уступила в Окленде, а в 2024-м одержала победу в Чарлстоне. Несмотря на то, что соперница тоже хорошо провела недавние матчи, считаем, что Шнайдер одержит победу и выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Кристиан?

    Матч Шнайдер — Кристиан состоится 10 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Кристиан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шнайдер в двух сетах .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Кристиан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шнайдер в двух сетах » с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Кристиан?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Кристиан?

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.95.

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    Шнайдер — Кристиан: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 10.05.202512:00. Сможет ли Шнайдер пройти третий круг в Риме?
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