Шнайдер — Кристиан. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против румынки Жаклин Кристиан в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана в стартовом матче не оставила шансов американке Кэролайн Доулхайд — 6:0, 6:0.

Россиянка второй раз за две недели выиграла матч с двумя баранками.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Шнайдер выиграла с таким же счетом у бывшей 11-й ракетки мира Анастасии Севастовой.

В столице Испании Шнайдер в итоге добралась до 1/8 финала, где уступила Иге Свентек (0:6, 7:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до третьего круга, Шнайдер до сих пор выиграла больше одного матча только на турнире в Мадриде.

Кристиан

Жаклин в первом раунде разгромила американку Алисию Паркс — 6:2, 6:0.

В следующем матче румынская теннисистка остановила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 7:6, 7:5.

Кристиан третий раз в сезоне прошла два раунда на уровне основного тура. В январе она добралась до третьего раунда на Australian Open, а в марте выиграла два матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

В конце марта Кристиан выиграла турнир WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: Диана ранее уже встречалась с румынкой на харде — в 2023-м уступила в Окленде, а в 2024-м одержала победу в Чарлстоне. Несмотря на то, что соперница тоже хорошо провела недавние матчи, считаем, что Шнайдер одержит победу и выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 2.02.