Рассмотрим матчи испанской Примеры и Сегунды, которые состоятся 31 декабря. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Валенсия» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

«Валенсия» достаточно неплохо чувствует себя к середине сезона. У нее 3 победы подряд. Стабильность результатов, которая наблюдалась на протяжении 7 последних туров, привела команду к восьмой строчке. Она набрала 28 очков.

В прошлом матче турнира «Бэтмены» на выезде обыграли «Леванте» 4:3 благодаря голу Гонсалу Гедеша. Перед этим они выиграли дома у «Эльче» 2:1 и с тем же счетом туром ранее победили «Сельту».

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«Эспаньол» выступает с переменным успехом. В последних пяти турах победы сменялись поражениями. Соотношение результатов составило три к двум в пользу неудач.

«Попугаи» набрали 23 и занимают 11 место. В прошлом поединке они проиграли на выезде «Сельте» 1:3. Это было после триллера в Барселоне — «Эспаньол» победил «Леванте» 4:3. В начале декабря у команды было поражение от «Райо Вальекано» (0:1).

Скорее всего, от этой пары стоит ждать голов. Обе команды много пропускали в последних турах. За 3 тура «Валенсия» пропустила 5 мячей, а «Эспаньол» — семь.

Ставка: тотал больше 2 за 1.53.

«Эйбар» — «Реал Сосьедад» Б

Футбол. Чемпионат Испании (Сегунда)

«Оружейники» намерены быстро вернуться в Примеру. Сейчас они занимают 2 место в таблице с 39 очками, преследуя «Альмерию» на расстоянии 6 пунктов. Тем не менее декабрь выдался для команды нелегким.

В этом месяце «Эйбар» проиграл «Сарагосе» 0:1. Следом была ничья с « Малагой». Матч завершился со счетом 2:2. 18 декабря хозяевам удалось прервать серию без побед удачным выступлением в игре с «Лас-Пальмасом». Там была добыта минимальная победа.

Гости входят в число аутсайдеров и сейчас они очень близки ко дну таблицы. «Реал Сосьедад» занимает 21 место с 17 баллами. Худший показатель — это 11 очков у «Алькорона».

За 21 тур «Королевский клуб» потерпел 12 поражений. К этой игре он подходит с серией из 5 фиаско. Из последних результатов отметим 0:1 с «Бургосом», 0:2 с «Мирандесом» и 0:2 с «Вальядолидом».

Гости без голов уже четыре тура. Стоит принять это во внимание. «Эйбар» постарается продлить победную серию, а следовательно, будет следить за своей обороной. Ставим на то, что «Реал Сосьедаду» не удастся забить.

Ставка: ИТ 2 меньше 1 за 1.39.

Итоговый коэффициент — 2.13.