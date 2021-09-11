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    «МЮ» забьет не меньше двух, а «Ювентус» пропустит в Неаполе

    Экспресс дня 11 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 сентября
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    Криштиану Роналду
    В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии» и «Ювентуса». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» в ожидании дебюта Криштиану Роналду. Судя по всему, португалец проведет свой первый матч после возвращения на «Олд Траффорд» уже в эту субботу.

    В том, что Криштиану готов, нет никаких сомнений. На прошлой неделе он установил мировой рекорд по голам за сборную, после чего сразу же отправился расположение «МЮ». У Катара и Азербайджана португальцы выиграли без своего лидера, который хочет как можно скорее выйти на поле в футболке «МЮ».

    В отличие от «Ньюкасла», который в трех матчах набрал одно очко, команда Оле-Гуннара Сульшера мощно начала новый сезон. Перед паузой «МЮ» одержал победы над «Лидсом» и «Вулверхэмптоном» и сыграл вничью с «Саутгемптоном».

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    • Можно поставить на гол Роналду, это отличная идея, но мы сделаем чуть-чуть иначе. Меньше трех «МЮ» в этом матче вряд ли забьет. «Ньюкасл», как обычно, тяжело входит в сезон.

    Ставка: тотал «МЮ» больше 2,5 за 1.84.

    «Байер» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Чемпионат Германии

    Сезон только начался, а «Боруссия» уже успела и очаровать, и разочаровать. «Дортмунд» мощно провел домашние матчи против «Айнтрахта» и «Хоффенхайма», забив в общей сложности восемь мячей.

    Но помимо этого были еще и поражения от «Баварии» и «Фрайбурга». Сначала «Боруссия» уступила чемпиону в матче за Суперкубок Германии, а потом отдала три очка середняку Бундеслиги. В общем, сезон новый, а «Боруссия» — старая.

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    А вот «Байер» пока удивляет только с положительной стороны. После гостевой ничьей с «Унион Берлин» «фармацевты» разнесли менхенгладбахскую «Боруссию» и «Аугсбург», забив каждому по четыре мяча.

    «Боруссия» настолько непредсказуема, что, пожалуй, в исходы лучше не лезть. Но вполне логично предположить, что матч получится результативным.

    Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.62.

    «Наполи» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Ювентус» очень неудачно стартовал в новом чемпионате, несмотря на то, что у руля команды снова стоит опытный Массимилиано Аллегри. И сейчас уже есть подозрение, что у «Старой синьоры» не получится с первой попытки вернуть себе статус лучшего клуба Италии.

    В первом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» — 2:2. «Бьянконери» вели 2:0, но позволили сопернику отыграться. А в следующем матче «Юве» проиграл на своем поле «Эмполи» — 0:1.

    У «Наполи» таких проблем пока не было. Команда Лучано Спаллетти одержала победы над «Венецией» и «Дженоа».

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    «Ювентус» действительно больше не выглядит командой, которую невозможно обыграть. Возможно, со временем Аллегри снова превратит «Юве» в непробиваемую стену, но пока что команда очень далека от этого. Хозяевам в предстоящем матче вполне по силам забить хотя бы один мяч.

    Ставка: тотал «Наполи» больше 1,0 за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.55.

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    Экспресс дня 11 сентября: прогноз, ставка (4.55), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Экспресс. «МЮ» забьет не меньше двух, а «Ювентус» пропустит в Неаполе
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