В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии» и «Ювентуса». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии

Болельщики «Манчестер Юнайтед» в ожидании дебюта Криштиану Роналду. Судя по всему, португалец проведет свой первый матч после возвращения на «Олд Траффорд» уже в эту субботу.

В том, что Криштиану готов, нет никаких сомнений. На прошлой неделе он установил мировой рекорд по голам за сборную, после чего сразу же отправился расположение «МЮ». У Катара и Азербайджана португальцы выиграли без своего лидера, который хочет как можно скорее выйти на поле в футболке «МЮ».

В отличие от «Ньюкасла», который в трех матчах набрал одно очко, команда Оле-Гуннара Сульшера мощно начала новый сезон. Перед паузой «МЮ» одержал победы над «Лидсом» и «Вулверхэмптоном» и сыграл вничью с «Саутгемптоном».

Можно поставить на гол Роналду, это отличная идея, но мы сделаем чуть-чуть иначе. Меньше трех «МЮ» в этом матче вряд ли забьет. «Ньюкасл», как обычно, тяжело входит в сезон.

Ставка: тотал «МЮ» больше 2,5 за 1.84.

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии

Сезон только начался, а «Боруссия» уже успела и очаровать, и разочаровать. «Дортмунд» мощно провел домашние матчи против «Айнтрахта» и «Хоффенхайма», забив в общей сложности восемь мячей.

Но помимо этого были еще и поражения от «Баварии» и «Фрайбурга». Сначала «Боруссия» уступила чемпиону в матче за Суперкубок Германии, а потом отдала три очка середняку Бундеслиги. В общем, сезон новый, а «Боруссия» — старая.

А вот «Байер» пока удивляет только с положительной стороны. После гостевой ничьей с «Унион Берлин» «фармацевты» разнесли менхенгладбахскую «Боруссию» и «Аугсбург», забив каждому по четыре мяча.

«Боруссия» настолько непредсказуема, что, пожалуй, в исходы лучше не лезть. Но вполне логично предположить, что матч получится результативным.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.62.

«Наполи» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» очень неудачно стартовал в новом чемпионате, несмотря на то, что у руля команды снова стоит опытный Массимилиано Аллегри. И сейчас уже есть подозрение, что у «Старой синьоры» не получится с первой попытки вернуть себе статус лучшего клуба Италии.

В первом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» — 2:2. «Бьянконери» вели 2:0, но позволили сопернику отыграться. А в следующем матче «Юве» проиграл на своем поле «Эмполи» — 0:1.

У «Наполи» таких проблем пока не было. Команда Лучано Спаллетти одержала победы над «Венецией» и «Дженоа».

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«Ювентус» действительно больше не выглядит командой, которую невозможно обыграть. Возможно, со временем Аллегри снова превратит «Юве» в непробиваемую стену, но пока что команда очень далека от этого. Хозяевам в предстоящем матче вполне по силам забить хотя бы один мяч.

Ставка: тотал «Наполи» больше 1,0 за 1.53.

Общий коэффициент — 4.55.