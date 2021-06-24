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    Норвегия и Финляндия заполнят паузу на Евро

    Экспресс дня 24 июня. Прогнозы и ставки на футбол

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    Пока на чемпионате Европы перерыв, то в очередном экспрессе рассмотрим поединки чемпионатов Норвегии и Финляндии.

    «Одд» — «Тромсё»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    По итогам семи сыгранных матчей «Одд» с девятью очками идет на седьмом месте в турнирной таблице норвежского первенства, однако находится ближе к опасной зоне, чем еврокубковой.

    В прошлом туре коллектив обыграл на выезде аутсайдера «Бранн» со счетом 3:1, что стало для него всего второй викторий в этом сезоне. Правда, второй выигрыш был над самим чемпионом «Будё/Глимт» (1:0) на своем поле.

    «Тромсё» в текущем чемпионате провел восемь матчей, в которых набрал восемь баллов, но идет аж на 11 месте в турнирной таблице.

    К данному поединку команда подходит после домашнего поражения от «Лиллестрема» со счетом 1:2. Это фиаско стало третьим за пять прошлых туров и все три раза она уступала дома. А вот на выезде «Тромсё» набрал семь очков из восьми общих.

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    • Учитывая неплохую игру «Тромсё» вне родных стен, в этом поединке ставим на гостей с форой +1.

    Ставка: победа «Тромсё» с форой (+1) за 1.44.

    «Хеугесунн» — «Бранн»

    Футбол. Чемпионат Норвегии

    В активе «Хеугесунна» после шести сыгранных матчей числится восемь баллов, с которыми коллектив разместился на десятой позиции в турнирной таблице в двух пунктах от опасной зоны.

    К данной игре команда подходит после крупной домашней победы над «Кристиансунном» со счетом 3:0. Это только вторая победа коллектива в чемпионате и они пришлись на три последних тура.

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    «Бранн» провел в этом чемпионате девять матчей и набрал в них только четыре очка, с которыми замыкает турнирную таблицу норвежского первенства.

    В прошлом туре клуб из Бергена проиграл дома «Одду» со счетом 1:3, что стало для него седьмым фиаско в текущем чемпионате и только один раз за это время он победил. Отметим, что в каждом проигранном поединке «Бранн» пропускал как минимум два гола.

    Так как «Бранн» очень много пропускает, то в этой игре поставим на тотал хозяев больше одного гола.

    Ставка: индивидуальный тотал «Хеугесунна» больше одного гола за 1.44.

    ХИК — КТП

    Футбол. Чемпионат Финляндии

    ХИК — лидер текущего чемпионата Финляндии. В девяти проведенных встречах он добился восьми викторий и раз сыграл вничью. Ближайшего преследователя столичный клуб опережает на четыре пункта.

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    Сейчас у «сине-белых» 7-матчевая победная серия, в которой четыре игры были выиграны без пропущенных мячей. В прошлом туре они переиграли дома 2:1 середняка «Ильвес».

    КТП в семи проведенных встречах набрал всего четыре пункта и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице финского первенства.

    Коллектив из Котки в текущем чемпионате добыл всего одну викторию. К данной игре он подходит с 4-матчевой проигрышной серией. В минувшем игровом дне он уступил 1:3 дома «Оулу», который идет последним.

    Лидер первенства должен в родных стенах уверенно справиться с одним из аутсайдеров. Ставим на хозяев с форой -1,5.

    Ставка: победа ХИКа с форой (-1,5) за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.00.

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