В данном экспрессе рассмотрим два поединка чемпионата Финляндии и одну игру из первого шведского дивизиона.

«Хака» — «Лахти»

Футбол. Чемпионат Финляндии. 8-й тур

«Хака» после шести проведенных встреч имеет на своем счету столько же очков, с которыми идет во второй шестерке чемпионата Финляндии, уступая четыре пункта топ-6.

Клуб из города Валкеакоски стартовал в текущем первенстве с трех поражений подряд, забив за это время всего гол. В последующих трех поединках он добился двух викторий, а в минувшем туре вновь уступил — ХИКу 1:2 дома.

У «Лахти» на счету числится 12 зачетных баллов, позволяющий коллективу находится на третьей строке в турнирной таблице финского первенства, проигрывая пять пунктов лидеру при игре в запасе.

В первых трех турах команда добилась одной виктории и дважды потерпела фиаско, после чего вышла победителем из трех игр подряд. В минувшем туре она одолела дома соседа по турнирке «Ильвес» 3:1.

Находящийся в лидирующей тройке «Лахти», вполне может рассчитывать на пополнение своей копилки зачетными пунктами. Ставив этой игре с Х на гостей.

Ставка: Х2 за 1.44.

КТП — «Оулу»

Футбол. Чемпионат Финляндии. 8-й тур

КТП с четырьмя набранными очками после шести проведенных игр идет на 11 предпоследнем месте в турнирной таблице, уступая шесть пунктов первой шестерке.

Команда из Котки за первые три тура первенства набрала все свои пункты, раз выиграв и раз сыграв вничью. В последующих трех поединках она неизменно проигрывала, забив за этот период только гол при шести пропущенных.

«Оулу» — главный неудачник текущего финского первенства. После шести игр у коллектива нет набранных очков. В этот период он забил всего три мяча, а пропустил 14.

В своей последней проведенной игре чемпионата аутсайдер потерпел домашнее фиаско от «Хонки» со счетом 0:2, которая идет на восьмой позиции в турнирной таблице.

В поединке двух аутсайдеров отдадим предпочтение хозяевам, на которых рекомендуем поставить с 0 форой.

Ставка: победа КТП с форой 0 за 1.71.

«Сундсвалль» — ГАИС

Футбол. Чемпионат Швеции. Первая лига. 8-й тур

После девяти проведенных игр «Сундсвалль» имеет на своем счету 14 зачетных пунктов, с которыми идет на шестой строке в турнирной таблице первого шведского дивизиона, отставая от второй строки на три пункта.

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За первые семь туров чемпионата коллектив потерпел всего лишь одно фиаско, а в последних двух игровых днях он только проигрывал, поочередно уступив командам из топ-5.

У ГАИСа в копилке находится 13 зачетных баллов, позволяющие клубу разместиться на восьмой строке в турнирной таблице.

Гетеборгцы начали текущее первенство с 4-матчевой беспроигрышной серии, где выиграли три матча, а в последующих пяти поединках они потерпели четыре неудачи и добились одной виктории.

Эти команды одни из самых результативных в лиге, поэтому от их очной встречи вполне можно ждать хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.46.

Общий коэффициент — 3.59.