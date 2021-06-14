В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз рассмотрим одну игру из чемпионата Норвегии, а также два поединка финского первенства.

«Стабек» — «Тромсё»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 7-й тур

В текущем чемпионате Норвегии «Стабек» успел провести только четыре поединка, в которых набрал пять баллов и находится на девятой позиции, оторвавшись всего на два пункта от опасной зоны.

Коллектив из Беккустуа стартовал в первенстве с двух мировых подряд, после чего обыграл на своей арене аутсайдера «Бранн» 2:0 и проиграл на выезде лидеру первенства «Русенборгу» со счетом 2:4.

«Тремсё» в этом первенстве провел шесть игр, но набрал те же четыре пункта, однако идет значительно ниже в турнирной таблице из-за негативной разницы мячей.

Начал турнир клуб с выездного поражения от чемпиона 0:3 и домашней ничьей с вице-чемпионом, после чего добыл первую викторию в сезоне, одолев в гостях 1:0 «Викинг», а в последующих трех встречах набрал всего очко.

«Стабек» в текущем чемпионате демонстрирует более лучшие результаты, поэтому ставим с 0 на хозяев, которые уступали в этом сезоне только лидеру, и только в гостях.

Ставка: победа «Стабека» с форой 0 за 1.71.

«Мариехамн» — ХИК

Футбол. Чемпионат Финляндии. 8-й тур

После шести сыгранных матчей «Мариехамн» плетется внизу турнирной таблицы, на десятом месте. У команды на счету только шесть баллов.

Данные пункты островитяне заработали на старте турнира, выиграв две игры подряд. Однако в последующих четырех матчах они только проигрывали. При этом в данных встречах они не смогли забить ни одного гола.

ХИК — лидер текущего финского первенства. В семи проведенных поединках столичный клуб добыл шесть викторий и раз сыграл вничью. Отметим, что он пропустил пока только четыре гола.

К данной игре «сине-белые» подходят с серией из пяти выигрышей подряд, в который три матча победили «всухую». В своей последней проведенной встрече они переиграли в гостях 2:1 «Хаку».

Лидер первенства демонстрирует неплохую результативность, забивая почти в каждой игре более одного мяча. Наверняка и на этот раз футболисты ХИКа отметятся не одним забитым голом.

Ставка: ХИК забьет более 1,5 гола за 1.38.

КуПС — «Интер» Турку

Футбол. Чемпионат Финляндии. 8-й тур

У КуПС после семи проведенных встреч в копилке находится десять зачетных пунктов, с которыми он расположился на пятой строке в турнирнке, но много проигрывает лидеру.

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Начали чемпионат «желто-черные» с 2-матчевой безвыигрышной серии, набрав в ней всего очко, затем выиграли две игры подряд, после чего столько же раз уступили, а в прошлом туре прервали негативный период, одолев 1:0 СЙК.

«Интер» Турку находится на второй строке в турнирной таблице, набрав в семи поединках 18 баллов и отстает от перовой позиции всего лишь на очко.

За всю турнирную дистанцию коллектив раз проиграл (еще во втором туре) и шесть раз победил. Пять из викторий пришлись на минувшие туры. Правда, в этот период «Интер» только раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Все-таки от команд из первой половины турнирки не стоит ждать голевой феерии. Ставим в этой игре на ТМ 3,0.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.36.

Общий коэффициент — 3.20