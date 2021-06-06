В традиционном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим товарищеские матчи национальных команд, которые ведут подготовку к Евро.

Бельгия — Хорватия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Бельгии в последнее время демонстрирует прекрасные результаты. Так, в квалификации к Евро-2020 она выиграла все десять проведенных встреч с общим счетом 40:3, и где большинство игр были с разгромными результатами.

В квалификации на чемпионат мира в Катаре «красные дьяволы» дважды побеждали дома, а также на выезде сыграли вничью со сборной Чехии 1:1. На днях бельгийцы в товарищеском поединке сыграли вничью со сборной Греции 1:1 на своей территории.

Сборная Хорватии не без труда пробилась в финальную часть чемпионата Европы, выиграв только пять встреч из восьми проведенных, правда, это позволило «шашечным» финишировать в своей группе первыми, обойдя Уэльс на три балла.

В отбора к чемпионату мира хорваты после трех туров возглавляют свою группу. На старте турнира они уступили на выезде Словении 0:1, после чего дважды побеждали на своем поле. Накануне они расписали мировую с Арменией 1:1.

Обе сборные имеют сильное нападение, а учитывая еще тот факт, что встреча это товарищеская игра, то ждем от этой нее верхового исхода .

Ставка: ТБ 2,0 за 1.40.

Англия — Румыния

Футбол. Товарищеский матч

Национальная команда Англии с легкостью преодолела отборочный турнир к континентальному первенству, выиграв семь игр из восьми при одном поражении, забив в этих поединках 37 голов.

Весной англичане провели три квалификационных встречи к ЧМ-2022, поочередно обыграв в них Сан-Марино 5:0, Албанию 2:0 и Польшу 2:1. Накануне же родоначальники в товарищеской игре дома одержали викторию над Австрией 1:0.

Сборная Румынии в финальную часть чемпионата Европы пробиться не сумела, финишировав в своей группе только на четвертой позиции, а в плей-офф проиграла 1:2 Исландии.

В стартовой встрече отбора к ЧМ-2022 румынам удалось в родных стенах одолеть сборную Северной Македонии 3:2, после чего они уступали Германии 0:1 и Армении 2:3. Несколько дней тому назад Румыния дома проиграла сборной Грузии со счетом 1:2.

Сборная Англии сейчас явно сильнее Румынии и не должна испытать проблем, выиграв в этом поединке.

Ставка: победа Англии за 1.30.

Нидерланды — Грузия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Нидерландов без особых приключений квалифицировалась в финальную часть Евро, заняв второе место в группе вслед за Германией.

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В отборочном турнире к чемпионату мира «оранжевые» стартовали с гостевого поражения от сборной Турции 2:4, после чего они дома переиграли Латвию 2:0 и Гибралтар 7:0. Накануне же они в товарняке сыграли вничью с Шотландией 2:2.

Сборная Грузии в традиционном отборе на Евро стала только четвертой в своей группе, но имела неплохие шансы на финальную часть через плей-офф. В полуфинале мини-турнира грузины одолели Белоруссию 1:0, но в финале уступили с таким же счетом Северной Македонии.

В квалификации на чемпионат мира коллектив в трех первых турах набрал всего один балл, сыграв на выезде вничью с Грецией 1:1 и потерпев фиаско от Испании 1:2 в родных стенах. Накануне же Грузия в спарринге одолела в гостях Румынию 2:1.

Хотя Грузия накануне и победила в товарняке румын, но на выезде против данного соперника она вряд ли устоит. Ставим на хозяев с форой -1.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.31.

Общий коэффициент — 2.38.