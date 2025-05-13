Реал Сосьедад — Сельта: прогноз со ставкой на исход за 2.55

13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Сельта». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» еще бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Реал Сосьедад» на 4 очка отстает от первой восьмерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» разгромно уступили «Атлетико» (0:4).

До того команда не смогла переиграть «Атлетик» (0:0). При этом чуть ранее она минимально уступила «Алавесу».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Шеральдо Беккер, Орри Оскарссон — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает с начала апреля.

Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Реал Сосьедад» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» должны прибавить в плане реализации.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» на 2 очка оторвалась от 9 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 54 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Кельты» переиграли «Севилью» (3:2).

До того команда с боем уступила мадридскому «Реалу» (2:3). А вот поединок с «Вильярреалом» принес яркую викторию (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Жаилсон — травмирован. Маркос Алонсо — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Кельты» на данном этапе смотрятся вполне прилично. Команда вполне способна сохранить за собой седьмую позицию.

При этом «Сельта» относительно преуспевает в плане реализации. «Кельты» настреляли 55 мячей в 35 поединках Ла Лиги.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и в матче первого круга «кельты» переиграли басков (2:0).

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Забивать в составе «Сельты» уж точно есть кому.

Статистика для ставок

«Сельта» уступила в 2 своих последних выездных поединках

«Реал Сосьедад» не побеждает 5 матчей кряду

«Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

Прогноз: «Реал Сосьедад» давненько не побеждает, тогда как «кельты» нынче вполне преуспевают в плане результатов.

«Кельты» способны еще поднатореть в плане реализации, и явно проведут поединок максимально активно.

Ставка: Победа «Сельты» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30