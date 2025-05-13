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    «Кельты» обидят «Реал Сосьедад»

    Реал Сосьедад — Сельта: прогноз со ставкой на исход за 2.55

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    «Сельта»
    13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Сельта». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Мая 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 21:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Доностьяррас» еще бьются за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Реал Сосьедад» на 4 очка отстает от первой восьмерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч.

    Реал Сосьедад — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» разгромно уступили «Атлетико» (0:4).

    До того команда не смогла переиграть «Атлетик» (0:0). При этом чуть ранее она минимально уступила «Алавесу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Шеральдо Беккер, Орри Оскарссон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Доностьяррас» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает с начала апреля.

    Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Реал Сосьедад» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доностьяррас» должны прибавить в плане реализации.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» борются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сельта» на 2 очка оторвалась от 9 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 54 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Кельты» переиграли «Севилью» (3:2).

    До того команда с боем уступила мадридскому «Реалу» (2:3). А вот поединок с «Вильярреалом» принес яркую викторию (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Жаилсон — травмирован. Маркос Алонсо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Кельты» на данном этапе смотрятся вполне прилично. Команда вполне способна сохранить за собой седьмую позицию.

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    При этом «Сельта» относительно преуспевает в плане реализации. «Кельты» настреляли 55 мячей в 35 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и в матче первого круга «кельты» переиграли басков (2:0).

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Забивать в составе «Сельты» уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» уступила в 2 своих последних выездных поединках

    • «Реал Сосьедад» не побеждает 5 матчей кряду

    • «Доностьяррас» в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» давненько не побеждает, тогда как «кельты» нынче вполне преуспевают в плане результатов.

    «Кельты» способны еще поднатореть в плане реализации, и явно проведут поединок максимально активно.

    Ставка: Победа «Сельты» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Сосьедад — Сельта?

    Матч Реал Сосьедад — Сельта состоится 13 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Сосьедад — Сельта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад — Сельта?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Сосьедад — Сельта?

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Реал Сосьедад — Сельта: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 13.05.202521:00. «Кельты» обидят «Реал Сосьедад»
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