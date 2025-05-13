Канада — Франция. Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 13 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Канада сыграет с Францией. Матч пройдет на «Авичи-Арене» 13 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Канада — Франция, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: В двух турах канадцы заработали 6 очков, с которыми разместились на 1-й строчке в таблице группы A, по дополнительным цифрам опередив сборную Швеции.

Последние матчи: В первом матче в Стокгольме команда Дина Эвансона разбила Словению — 4:0. Еще результативнее Канада выступила в игре с Латвией, над которой одержала волевую победу — 7:1.

Не сыграют: Потери в составе сборной Канады отсутствуют.

Состояние команды: Сборная Канады выдала уверенный старт, поочередно разобравшись с аутсайдерами и продемонстрировав традиционно высокий атакующий потенциал.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

В настоящий момент коллектив Дина Эвансона сочетает в себе богатый соревновательный опыт и молодое рвение. И в предыдущих встречах данная взаимосвязь обеспечила должный результат.

Главной целью Канады в рамках группового этапа является выход в плей-офф с первого места, что придаст «кленовым» больше уверенности на наиболее значимый отрезок турнира, предполагающий борьбу за медали.

Франция

Турнирное положение: В активе французской команды 1 балл, набранный в двух встречах. В таблице группы A «трехцветные» разместились на 6-м месте, на 2 очка отставая от первой четверки.

Последние матчи: В стартовом туре чемпионата мира Франция попыталась обозначить борьбу с Латвией, но потерпела поражение — 1:4, в то время как во втором матче команда была близка к успеху, уступив Финляндии лишь в овертайме — 3:4 ОТ.

Не сыграют: В составе Франции нет кадровых потерь.

Состояние команды: Несмотря на текущую турнирную картину, Франция сумела удивить накануне, выдав яркую встречу с Финляндией, которая сопровождалась высокой самоотдачей и уверенностью.

Тем не менее на дистанции коллектив Йорика Трея по-прежнему причисляется к клубу аутсайдеров. Несмотря на дисциплину и трудолюбие, французам едва ли удастся выдержать конкуренцию вдолгую.

Отдельные всплески активности Франции идут вразрез с ее общими тактическими наработками. Так, потенциал «трехцветных» весьма ограничен возможностями лидирующих сочетаний на льду.

Статистика для ставок

Сборная Канады никому не проигрывает на протяжении 6 матчей кряду

В 2-х последних официальных встречах Канада забивала не менее 4 голов

В 3-х очных матчах из 4-х последних Канада громила Францию с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.04, ничья — в 20.0, а победа Франции — в 33.0.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 6.5 — за 2.04.

Прогноз: В предстоящем матче Канада не будет включать полные обороты, но даже без максимальной самоотдачи молодые хоккеисты в ее составе способны принести уверенную победу.

Ставка: Канада победит с форой -5.5 за 2.05.

Прогноз: В этой встрече «кленовые» наверняка попытаются завладеть инициативой в начале и тем самым решить большую часть задач еще до перерыва.

Ставка: Канада победит в первом периоде с форой -1.5 за 2.18.