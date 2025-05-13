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    Рууд снова проиграет Муньяру?

    Муньяр — Рууд. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Хауме Муньяра в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2025 года

    Хауме Мунар

  • Испания
    •  Хауме Мунар 21:30 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •

    Муньяр

    Хауме впервые за два года дошел до четвертого раунда на «Мастерсе».

    Кроме того, испанец впервые в этом году выиграл на грунте больше одного матча. До сих пор свои лучшие результаты он демонстрировал на грунте.

    В первом матче на римском «тысячнике» Муньяр с трудом выиграл у чилийца Марсело Барриоса-Веры — 4:6, 6:2, 7:5.

    Зато после этого он остановил двух соперников из топ-30.

    Прогнозы на теннис

    Во втором круге Муньяр разгромил Бена Шелтона (6:2, 6:1), а в третьем спокойно обыграл еще одного представителя США — Себастьяна Корду (6:4, 6:2).

    Рууд

    Каспер тем временен прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.

    Правда, на текущем турнире норвежец провел пока лишь четыре сета.

    В стартовом матче Рууд одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:4, 4:6, 6:3.

    В третьем круге его соперником был Маттео Берреттини. Рууд выиграл первый сет со счетом 7:5, а в начале второго итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

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    В начале мая Рууд выиграл «тысячник» в Мадриде, благодаря чему вернулся в топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.40, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: Каспер выиграл пять из шести матчей против Хауме. Но их предыдущая встреча, которая состоялась в феврале на «пятисотнике» в Далласе, завершилась победой испанца. Также надо учитывать, что Рууд провел большое количество матчей за последние несколько недель. Вполне вероятно, что Муньяр снова создаст интригу в матче против серьезного соперника.

    Рекомендуемая ставка: Муньяр возьмет хотя бы один сет за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Муньяр — Рууд?

    Матч Муньяр — Рууд состоится 13 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Муньяр — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Муньяр возьмет хотя бы один сет — да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Муньяр — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Муньяр возьмет хотя бы один сет — да» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Муньяр — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Муньяр — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.40, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.21.

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    Муньяр — Рууд: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 13.05.202521:30. Рууд снова проиграет Муньяру?
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