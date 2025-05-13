Муньяр — Рууд. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Хауме Муньяра в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Муньяр — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муньяр

Хауме впервые за два года дошел до четвертого раунда на «Мастерсе».

Кроме того, испанец впервые в этом году выиграл на грунте больше одного матча. До сих пор свои лучшие результаты он демонстрировал на грунте.

В первом матче на римском «тысячнике» Муньяр с трудом выиграл у чилийца Марсело Барриоса-Веры — 4:6, 6:2, 7:5.

Зато после этого он остановил двух соперников из топ-30.

Прогнозы на теннис

Во втором круге Муньяр разгромил Бена Шелтона (6:2, 6:1), а в третьем спокойно обыграл еще одного представителя США — Себастьяна Корду (6:4, 6:2).

Рууд

Каспер тем временен прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.

Правда, на текущем турнире норвежец провел пока лишь четыре сета.

В стартовом матче Рууд одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 6:4, 4:6, 6:3.

В третьем круге его соперником был Маттео Берреттини. Рууд выиграл первый сет со счетом 7:5, а в начале второго итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

В начале мая Рууд выиграл «тысячник» в Мадриде, благодаря чему вернулся в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 4.40, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: Каспер выиграл пять из шести матчей против Хауме. Но их предыдущая встреча, которая состоялась в феврале на «пятисотнике» в Далласе, завершилась победой испанца. Также надо учитывать, что Рууд провел большое количество матчей за последние несколько недель. Вполне вероятно, что Муньяр снова создаст интригу в матче против серьезного соперника.

Рекомендуемая ставка: Муньяр возьмет хотя бы один сет за 2.08.