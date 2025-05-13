Севилья — Лас-Пальмас: прогноз на футбол и ставка за 2.50

13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы еще бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Севилья» набрала 38 зачетных баллов в 35 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Сельте» (2:3).

До того команда не смогла переиграть «Леганес» (2:2). При этом чуть ранее она минимально уступила «Осасуне».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Альберт Локонга, Джибриль Соу — травмированы. Айзек Ромеро — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает с начала марта.

Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Севилья» победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы в случае виктории решат главный вопрос относительно выживания в Примере.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Пальмы» отчаянно сражаются за выживание. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Лас-Пальмас» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пальмы» проиграли «Райо Вальекано» (0:1).

До того команда с боем уступила «Валенсии» (2:3). Да и поединок с «Атлетиком» завершился досадным поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Скотт Маккенна, Кириан Родригес — травмированы.

Состояние команды: «Пальмы» на данном этапе смотрятся бледновато. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

При этом «Лас-Пальмас» не преуспевает в плане реализации. «Пальмы» настреляли 40 мячей в 35 поединках Ла Лиги.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Вот только севильцев «пальмы» не могут обыграть уже почти 10 лет.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Пальмам» в оставшихся матчах нужно непременно рисковать.

Статистика для ставок

«Лас-Пальмас» уже почти 10 лет не может обыграть «Севилью»

«Севилья» не побеждает с начала марта

«Лас-Пальмас» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Севилья» давненько не побеждает, к тому же еще не обеспечила себе спокойную жизнь.

Севильцы способны поднатореть в плане реализации, и явно начнут поединок максимально активно.

Ставка: Победа «Севильи» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60