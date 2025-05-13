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    Севильцы начнут без раскачки

    Севилья — Лас-Пальмас: прогноз на футбол и ставка за 2.50

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    Хуанлу Санчес
    13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Мая 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 22:30 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы еще бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Севилья» набрала 38 зачетных баллов в 35 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

    Севилья — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Сельте» (2:3).

    До того команда не смогла переиграть «Леганес» (2:2). При этом чуть ранее она минимально уступила «Осасуне».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Альберт Локонга, Джибриль Соу — травмированы. Айзек Ромеро — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Севильцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает с начала марта.

    Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Севилья» победила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы в случае виктории решат главный вопрос относительно выживания в Примере.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Пальмы» отчаянно сражаются за выживание. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лас-Пальмас» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пальмы» проиграли «Райо Вальекано» (0:1).

    До того команда с боем уступила «Валенсии» (2:3). Да и поединок с «Атлетиком» завершился досадным поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Скотт Маккенна, Кириан Родригес — травмированы.

    Состояние команды: «Пальмы» на данном этапе смотрятся бледновато. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Лас-Пальмас» не преуспевает в плане реализации. «Пальмы» настреляли 40 мячей в 35 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Вот только севильцев «пальмы» не могут обыграть уже почти 10 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Пальмам» в оставшихся матчах нужно непременно рисковать.

    Статистика для ставок

    • «Лас-Пальмас» уже почти 10 лет не может обыграть «Севилью»

    • «Севилья» не побеждает с начала марта

    • «Лас-Пальмас» уступил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: «Севилья» давненько не побеждает, к тому же еще не обеспечила себе спокойную жизнь.

    Севильцы способны поднатореть в плане реализации, и явно начнут поединок максимально активно.

    Ставка: Победа «Севильи» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Севилья — Лас-Пальмас?

    Матч Севилья — Лас-Пальмас состоится 13 мая 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Севилья — Лас-Пальмас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Севилья — Лас-Пальмас?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Севилья — Лас-Пальмас?

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

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    Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 13.05.202522:30. Севильцы начнут без раскачки
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