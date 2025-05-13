Севилья — Лас-Пальмас: прогноз на футбол и ставка за 2.50

Севилья
Лас-Пальмас
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы еще бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.
При этом «Севилья» набрала 38 зачетных баллов в 35 матчах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.
Севилья — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Сельте» (2:3).
До того команда не смогла переиграть «Леганес» (2:2). При этом чуть ранее она минимально уступила «Осасуне».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Севилья» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Альберт Локонга, Джибриль Соу — травмированы. Айзек Ромеро — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Севильцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает с начала марта.
Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Севилья» победила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы в случае виктории решат главный вопрос относительно выживания в Примере.
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Пальмы» отчаянно сражаются за выживание. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Лас-Пальмас» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пальмы» проиграли «Райо Вальекано» (0:1).
До того команда с боем уступила «Валенсии» (2:3). Да и поединок с «Атлетиком» завершился досадным поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Скотт Маккенна, Кириан Родригес — травмированы.
Состояние команды: «Пальмы» на данном этапе смотрятся бледновато. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
При этом «Лас-Пальмас» не преуспевает в плане реализации. «Пальмы» настреляли 40 мячей в 35 поединках Ла Лиги.
В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Вот только севильцев «пальмы» не могут обыграть уже почти 10 лет.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Пальмам» в оставшихся матчах нужно непременно рисковать.
Статистика для ставок
- «Лас-Пальмас» уже почти 10 лет не может обыграть «Севилью»
- «Севилья» не побеждает с начала марта
- «Лас-Пальмас» уступил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 1.93Пари НН — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Аталанта — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.55Реал Сосьедад — Сельта: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Севилья» давненько не побеждает, к тому же еще не обеспечила себе спокойную жизнь.
Севильцы способны поднатореть в плане реализации, и явно начнут поединок максимально активно.
Ставка: Победа «Севильи» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60