Сандерленд — Ковентри: прогноз со ставкой за 2.10

13 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Ковентри». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Ковентри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» не смогли выйти в АПЛ напрямую. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» набрал 76 очков в 46 сыгранных матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрные коты» переиграли «Ковентри» (2:1).

До того команда с минимальным счетом уступила КПР. При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Оксфорд Юнайтед» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сандерленд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чёрные коты» максимально настроены на матчи плей-офф. При этом до того команда уступила 5 раз кряду.

Матчи с «Ковентри» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сандерленд» победил 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрные коты» намерены уверенно пробиться в финал плей-офф.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» провели вполне неплохой сезон. Команда заняла итоговое 5 место турнирной таблицы.

Причем «Ковентри» набрал 69 зачетных баллов. При этом забила команда 64 мяча в 46 поединках второго по рангу английского дивизиона.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Небесно-голубые» уступили «Сандерленду» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Мидлсбро» (2:0). А вот поединок с «Лутон Тауном» завершился досадным поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Оливер Довин, Виктор Торп — травмированы.

Состояние команды: «Небесно-голубые» не блещут стабильностью результатов. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

При этом «Ковентри» в мартовском поединке обыграл «черных котов» (3:0). Вот только поражение в первом стыковом матче получилось вполне логичным.

В кадровом плане у команды имеются некоторые проблемы. Тем не менее, сдаваться подопечные Фрэнка Лэмпарда не собираются!

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Небесно-голубым» нужно непременно рисковать.

Статистика для ставок

«Чёрные коты» до последней виктории уступили 5 раз кряду

«Небесно-голубые» в среднем пропускают чаще гола за матч

«Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Сандерленд» явно не будет действовать лишь на удержание полученного в первой встрече преимущества.

«Небесно-голубые» имеют не столь надежные тылы, к тому же «Сандерленд» привычно силен в контригре.

Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03