Сандерленд — Ковентри: прогноз со ставкой за 2.10

Сандерленд
Ковентри Сити
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Чёрные коты» не смогли выйти в АПЛ напрямую. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Сандерленд» набрал 76 очков в 46 сыгранных матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.
Сандерленд — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрные коты» переиграли «Ковентри» (2:1).
До того команда с минимальным счетом уступила КПР. При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Оксфорд Юнайтед» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сандерленд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чёрные коты» максимально настроены на матчи плей-офф. При этом до того команда уступила 5 раз кряду.
Матчи с «Ковентри» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сандерленд» победил 1 раз при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрные коты» намерены уверенно пробиться в финал плей-офф.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» провели вполне неплохой сезон. Команда заняла итоговое 5 место турнирной таблицы.
Причем «Ковентри» набрал 69 зачетных баллов. При этом забила команда 64 мяча в 46 поединках второго по рангу английского дивизиона.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Небесно-голубые» уступили «Сандерленду» (1:2).
До того команда уверенно переиграла «Мидлсбро» (2:0). А вот поединок с «Лутон Тауном» завершился досадным поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Оливер Довин, Виктор Торп — травмированы.
Состояние команды: «Небесно-голубые» не блещут стабильностью результатов. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.
При этом «Ковентри» в мартовском поединке обыграл «черных котов» (3:0). Вот только поражение в первом стыковом матче получилось вполне логичным.
В кадровом плане у команды имеются некоторые проблемы. Тем не менее, сдаваться подопечные Фрэнка Лэмпарда не собираются!
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Небесно-голубым» нужно непременно рисковать.
Статистика для ставок
- «Чёрные коты» до последней виктории уступили 5 раз кряду
- «Небесно-голубые» в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
- 1.93Пари НН — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Аталанта — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.55Реал Сосьедад — Сельта: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: «Сандерленд» явно не будет действовать лишь на удержание полученного в первой встрече преимущества.
«Небесно-голубые» имеют не столь надежные тылы, к тому же «Сандерленд» привычно силен в контригре.
Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03