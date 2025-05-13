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    «Чёрные коты» повторно исцарапают «Ковентри»

    Сандерленд — Ковентри: прогноз со ставкой за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Ковентри»
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    Вильсон Изидор
    13 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Ковентри». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Ковентри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф 13 Мая 2025 года

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •  Сандерленд 22:00 Ковентри Сити

    Ковентри Сити

  • Ковентри
    •

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Чёрные коты» не смогли выйти в АПЛ напрямую. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сандерленд» набрал 76 очков в 46 сыгранных матчах. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча.

    Сандерленд — Ковентри Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Чёрные коты» переиграли «Ковентри» (2:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила КПР. При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Оксфорд Юнайтед» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сандерленд» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чёрные коты» максимально настроены на матчи плей-офф. При этом до того команда уступила 5 раз кряду.

    Матчи с «Ковентри» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сандерленд» победил 1 раз при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрные коты» намерены уверенно пробиться в финал плей-офф.

    «Ковентри»

    Турнирное положение: «Небесно-голубые» провели вполне неплохой сезон. Команда заняла итоговое 5 место турнирной таблицы.

    Причем «Ковентри» набрал 69 зачетных баллов. При этом забила команда 64 мяча в 46 поединках второго по рангу английского дивизиона.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Небесно-голубые» уступили «Сандерленду» (1:2).

    До того команда уверенно переиграла «Мидлсбро» (2:0). А вот поединок с «Лутон Тауном» завершился досадным поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ковентри» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Оливер Довин, Виктор Торп — травмированы.

    Состояние команды: «Небесно-голубые» не блещут стабильностью результатов. Да и с надежностью тылов у команды не все так позитивно.

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    При этом «Ковентри» в мартовском поединке обыграл «черных котов» (3:0). Вот только поражение в первом стыковом матче получилось вполне логичным.

    В кадровом плане у команды имеются некоторые проблемы. Тем не менее, сдаваться подопечные Фрэнка Лэмпарда не собираются!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Небесно-голубым» нужно непременно рисковать.

    Статистика для ставок

    • «Чёрные коты» до последней виктории уступили 5 раз кряду

    • «Небесно-голубые» в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: «Сандерленд» явно не будет действовать лишь на удержание полученного в первой встрече преимущества.

    «Небесно-голубые» имеют не столь надежные тылы, к тому же «Сандерленд» привычно силен в контригре.

    Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сандерленд — Ковентри?

    Матч Сандерленд — Ковентри состоится 13 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Чемпионшип.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сандерленд — Ковентри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сандерленд — Ковентри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сандерленд — Ковентри?

    Смотреть матч турнира Чемпионшип в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сандерленд — Ковентри?

    Коэффициенты букмекеров: «Сандерленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Сандерленд — Ковентри: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 13.05.202522:00. «Чёрные коты» повторно исцарапают «Ковентри»
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