«Саутгемптон» не стал худшей командой в истории АПЛ: спасла ничья с «Манчестер Сити»

На фоне сонного матча на «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» не проиграл — и этим сказано многое. Команда, над которой навис призрак печального рекорда «Дерби Каунти» (11 очков в сезоне-2007/08), выцарапала ничью у «Манчестер Сити» — 0:0. Возможно, это всего лишь один балл. Но именно он стал рубежом между историей позора и историей сопротивления.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Джек Стивенс, Джеймс Бри, Флинн Даунс, Лесли Угочукву (Джо Арибо, 46'), Тайлер Диблинг (Кэмерон Арчер, 66'), Матеуш Фернандеш (Уилл Смоллбон, 90'), Камал Дин Сулемана (Росс Стюарт, 88'), Welington (Райан Мэннинг, 88') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Рико Льюис (Nico O'Reilly, 76'), Кевин Де Брёйне, Джеймс Макати (Жереми Доку, 46'), Бернарду Силва, Матео Ковачич (Омар Мармуш, 84'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден (Савиньо, 76') Предупреждения: Лесли Угочукву (43'), Флинн Даунс (56')

«Сити» вышел на матч в почти боевом составе, с вернувшимся после травмы Эрлингом Холанном. Их цель была прагматична и амбициозна: догнать «Арсенал» и выйти на второе место, пусть и временно. Но от той жажды побед, что сопровождала команду Гвардиолы в былые годы, не осталось и следа.

Первый тайм был вялым, стерильным и невыносимо предсказуемым. Пожалуй, самым ярким событием стала перекличка болельщиков: одни распевали старые хиты про «Юнайтед», другие кричали Холанну, что он — «просто худшая версия Рики Ламберта».

«Сити» катал мяч медленно, даже монотонно. Ни один игрок в голубом до перерыва так и не обострил ситуацию индивидуальными действиями. Угочукву едва не схлопотал вторую жёлтую за остановку быстрой атаки, а Кевин Де Брёйне отметился двумя неудачными стандартами. Всё это больше походило на тренировочную сессию, чем на матч команды, борющейся за топ-2.

Саутгемптон — Манчестер Сити globallookpress.com

Неудачная вторая волна

Во втором тайме Гвардиола бросил в бой Доку, и бельгиец действительно освежил игру: его прострел едва не завершился голом Силвы, но защитник Джек Стивенс вынес мяч с ленточки. Холанн стал активнее искать позицию, подключались Савиньо и Мармуш, но все удары либо летели мимо, либо упирались в самоотверженных игроков хозяев. Самый опасный момент случился на 90+1-й минуте: Мармуш пробил со всей силы — и попал в перекладину. Судьба улыбнулась «Саутгемптону».

Саутгемптон — Манчестер Сити globallookpress.com

И в концовке «святые» даже могли вырвать победу: Кэмерон Арчер выскочил на Эдерсона, но вратарь гостей не дрогнул. Болельщики, не видевшие побед с ноября, праздновали ничью как чемпионство.

Игра на гордость

Этот матч стал иллюстрацией того, как даже в мрачнейшем сезоне можно найти свет. «Саутгемптон» давно вылетел и уволил уже двух тренеров, но с приходом Саймона Раска команда, пусть и с минимальными ресурсами, обрела стержень.

Саутгемптон — Манчестер Сити globallookpress.com

Они не нанесли ни одного удара в створ, выиграли менее половины единоборств, но бились. Именно в этом — честь команды в матче.

Гвардиола в тупике

«Сити» же остаётся в сомнениях. Беззубая атака, нестабильность, отсутствие ритма — всё это плохо сочетается с предстоящим финалом Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Гвардиола вновь увидел на «Сент-Мэрис» важный момент сезона, как когда-то при сотне очков, только теперь — в зеркальном отражении.

Календарь и таблица АПЛ

Сможет ли «Сити» снова подняться? А «Саутгемптон» — сохранить лицо? Вопросы останутся открытыми, но сегодняшняя игра запомнится: ничья, ставшая громким жестом сопротивления.