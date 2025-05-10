«Саутгемптон» не стал худшей командой в истории АПЛ: спасла ничья с «Манчестер Сити»

«Сити» вышел на матч в почти боевом составе, с вернувшимся после травмы Эрлингом Холанном. Их цель была прагматична и амбициозна: догнать «Арсенал» и выйти на второе место, пусть и временно. Но от той жажды побед, что сопровождала команду Гвардиолы в былые годы, не осталось и следа.
Первый тайм был вялым, стерильным и невыносимо предсказуемым. Пожалуй, самым ярким событием стала перекличка болельщиков: одни распевали старые хиты про «Юнайтед», другие кричали Холанну, что он — «просто худшая версия Рики Ламберта».
«Сити» катал мяч медленно, даже монотонно. Ни один игрок в голубом до перерыва так и не обострил ситуацию индивидуальными действиями. Угочукву едва не схлопотал вторую жёлтую за остановку быстрой атаки, а Кевин Де Брёйне отметился двумя неудачными стандартами. Всё это больше походило на тренировочную сессию, чем на матч команды, борющейся за топ-2.
Неудачная вторая волна
Во втором тайме Гвардиола бросил в бой Доку, и бельгиец действительно освежил игру: его прострел едва не завершился голом Силвы, но защитник Джек Стивенс вынес мяч с ленточки. Холанн стал активнее искать позицию, подключались Савиньо и Мармуш, но все удары либо летели мимо, либо упирались в самоотверженных игроков хозяев. Самый опасный момент случился на 90+1-й минуте: Мармуш пробил со всей силы — и попал в перекладину. Судьба улыбнулась «Саутгемптону».
И в концовке «святые» даже могли вырвать победу: Кэмерон Арчер выскочил на Эдерсона, но вратарь гостей не дрогнул. Болельщики, не видевшие побед с ноября, праздновали ничью как чемпионство.
Игра на гордость
Этот матч стал иллюстрацией того, как даже в мрачнейшем сезоне можно найти свет. «Саутгемптон» давно вылетел и уволил уже двух тренеров, но с приходом Саймона Раска команда, пусть и с минимальными ресурсами, обрела стержень.
Они не нанесли ни одного удара в створ, выиграли менее половины единоборств, но бились. Именно в этом — честь команды в матче.
Гвардиола в тупике
«Сити» же остаётся в сомнениях. Беззубая атака, нестабильность, отсутствие ритма — всё это плохо сочетается с предстоящим финалом Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Гвардиола вновь увидел на «Сент-Мэрис» важный момент сезона, как когда-то при сотне очков, только теперь — в зеркальном отражении.
Сможет ли «Сити» снова подняться? А «Саутгемптон» — сохранить лицо? Вопросы останутся открытыми, но сегодняшняя игра запомнится: ничья, ставшая громким жестом сопротивления.