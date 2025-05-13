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    Бублик пройдёт во второй круг соревнований в Турине?

    Джиганте — Бублик. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Турине 13 мая 2025 года

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    Александр Бублик
    Маттео Джиганте из Италии сыграет против Александра Бублика из Казахстана в первом круге турнира в Турине. Матч пройдёт 13 мая, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джиганте — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джиганте

    Маттео Джиганте на турнире в Риме провёл две игры, выиграв сначала у француза Артура Риндеркнеха (7:6, 7:6).

    Во втором раунде итальянского «тысячника» итальянец уступил чеху Якубу Меншику (6:7, 5:7).

    На Челленджере в Риме Джиганте одержал триумфальную победу, выиграв у литовца Вилиуса Гаубаса (6:2, 3:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Маттео Джиганте занимает 164 место в рейтинге ATP.

    Бублик

    Александр Бублик на соревнованиях в Риме провел два матча, выиграв сначала у россиянина Романа Сафиуллина (6:3, 7:6).

    В победной игре казах шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

    Во втором раунде римского розыгрыша Бублик проиграл норвежцу Касперу Рууду (4:6, 6:4, 3:6).

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    На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бублика в этом матче можно поставить за 1.60, Джиганте букмекеры предлагают за 2.30.

    Прогноз: Для Александра Бублика предстоящая встреча может стать отправной точкой, казах наверняка пройдет во творой круг соревнований в Турине.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джиганте — Бублик?

    Матч Джиганте — Бублик состоится 13 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джиганте — Бублик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джиганте — Бублик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джиганте — Бублик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джиганте — Бублик?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бублика в этом матче можно поставить за 1.60, Джиганте букмекеры предлагают за 2.30.

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