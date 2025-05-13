Джиганте — Бублик. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Турине 13 мая 2025 года

Маттео Джиганте из Италии сыграет против Александра Бублика из Казахстана в первом круге турнира в Турине. Матч пройдёт 13 мая, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джиганте — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джиганте

Маттео Джиганте на турнире в Риме провёл две игры, выиграв сначала у француза Артура Риндеркнеха (7:6, 7:6).

Во втором раунде итальянского «тысячника» итальянец уступил чеху Якубу Меншику (6:7, 5:7).

На Челленджере в Риме Джиганте одержал триумфальную победу, выиграв у литовца Вилиуса Гаубаса (6:2, 3:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

Маттео Джиганте занимает 164 место в рейтинге ATP.

Бублик

Александр Бублик на соревнованиях в Риме провел два матча, выиграв сначала у россиянина Романа Сафиуллина (6:3, 7:6).

В победной игре казах шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.

Во втором раунде римского розыгрыша Бублик проиграл норвежцу Касперу Рууду (4:6, 6:4, 3:6).

На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бублика в этом матче можно поставить за 1.60, Джиганте букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: Для Александра Бублика предстоящая встреча может стать отправной точкой, казах наверняка пройдет во творой круг соревнований в Турине.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.