Джиганте — Бублик. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Турине 13 мая 2025 года

Джиганте
Маттео Джиганте на турнире в Риме провёл две игры, выиграв сначала у француза Артура Риндеркнеха (7:6, 7:6).
Во втором раунде итальянского «тысячника» итальянец уступил чеху Якубу Меншику (6:7, 5:7).
На Челленджере в Риме Джиганте одержал триумфальную победу, выиграв у литовца Вилиуса Гаубаса (6:2, 3:6, 6:4).
Маттео Джиганте занимает 164 место в рейтинге ATP.
Бублик
Александр Бублик на соревнованиях в Риме провел два матча, выиграв сначала у россиянина Романа Сафиуллина (6:3, 7:6).
В победной игре казах шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта.
Во втором раунде римского розыгрыша Бублик проиграл норвежцу Касперу Рууду (4:6, 6:4, 3:6).
На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бублика в этом матче можно поставить за 1.60, Джиганте букмекеры предлагают за 2.30.
Прогноз: Для Александра Бублика предстоящая встреча может стать отправной точкой, казах наверняка пройдет во творой круг соревнований в Турине.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.