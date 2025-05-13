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    Казахстан добьется второй победы на турнире

    Казахстан — Венгрия. Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 13 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2025 Прогнозы на сборную Казахстана
    Прогноз и ставки на Казахстан — Венгрия
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    Роман Старченко
    В рамках группового этапа чемпионата мира Казахстан сыграет с Венгрией. Матч пройдет на «Йюске Банк Боксен» 13 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Казахстан — Венгрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. Группа B 13 Мая 2025 года

    Казахстан

  • Астана
    •  Казахстан 21:20 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
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    Казахстан

    Турнирное положение: После двух туров Казахстан занимает 5-ю строчку в таблице группы B с 3 очками на счету. От зоны плей-офф команду в настоящее время отделяет 1 пункт.

    Последние матчи: В дебютной встрече в Дании команда Олега Болякина одержала волевую победу над Норвегией — 2:1, в то время как второй матч обернулся для Казахстана крупной неудачей в рамках противостояния с Германией — 1:4.

    Казахстан — Венгрия: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Казахстан проведет этот матч без кадровых потерь.

    Состояние команды: Казахстан продолжает удерживать позиции в рейтинге сборных, входящих в международную элиту. В настоящий момент эта задача для команды остается ключевой.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    На фоне ограниченного кадрового ресурса и достаточно скромных игровых возможностей рассчитывать на попадание в восьмерку сильнейших коллективу Олега Болякина будет непросто.

    Фундамент сборной Казахстана формируют представители КХЛ, но даже при качественных исполнителях в отдельных сочетаниях команде не хватает системности и умения справляться с давлением.

    Венгрия

    Турнирное положение: В двух матчах общего этапа Венгрия не сумела зацепиться за набранные баллы, в результате чего опустилась на 8-ю позиции в таблице, имея одну заброшенную шайбу на счету.

    Последние матчи: В первом туре чемпионата мира Венгрия встретилась с Германией и потерпела сокрушительное поражение — 1:6. По аналогии в контексте содержания игры венгры провели матч против сборной США днем ранее — 0:6.

    Не сыграют: У составе Венгрии нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Несмотря на то что ранее Венгрия пробилась в элиту международного хоккея, команда вряд ли задержится среди сильнейших сборных мира надолго.

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    Турнирная динамика Венгрии предполагает борьбу за выживание, а ее игра сопровождается серией острых проблем, решить которые скромному коллективу не удастся в перспективе.

    Урезанный кадровый ресурс и ставка на игроков национального чемпионата являются лишним доказательством низкой конкурентоспособности Венгрии в рамках общего этапа чемпионата.

    Статистика для ставок

    • В 8 очных матчах из 9 победа досталась сборной Казахстана

    • В 8 последних личных встречах Казахстан забивал не менее 3 голов

    • Только в одной личной встрече из 4-х предыдущих был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Казахстана оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.76, а победа Венгрии — в 4.61.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

    Прогноз: Для Казахстана матч с Венгрией является редкой возможностью продемонстрировать весь свой атакующий потенциал и провести встречу первым номером.

    Ставка: Казахстан победит + ТБ 4.5 за 2.14.

    Прогноз: На фоне скромных атакующих возможностей соперника команда Олега Болякина способна на предметную игру в чужой зоне, которая обеспечит уверенную разницу в счете.

    Ставка: Казахстан победит с форой -1.5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Казахстан — Венгрия?

    Матч Казахстан — Венгрия состоится 13 мая 2025 года в 21:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Казахстан — Венгрия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Казахстан победит + ТБ 4.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Казахстан — Венгрия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Казахстан победит + ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан — Венгрия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Казахстан — Венгрия?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Казахстана оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.76, а победа Венгрии — в 4.61.

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