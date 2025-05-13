Казахстан — Венгрия. Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 13 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Казахстан сыграет с Венгрией. Матч пройдет на «Йюске Банк Боксен» 13 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Казахстан — Венгрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Казахстан

Турнирное положение: После двух туров Казахстан занимает 5-ю строчку в таблице группы B с 3 очками на счету. От зоны плей-офф команду в настоящее время отделяет 1 пункт.

Последние матчи: В дебютной встрече в Дании команда Олега Болякина одержала волевую победу над Норвегией — 2:1, в то время как второй матч обернулся для Казахстана крупной неудачей в рамках противостояния с Германией — 1:4.

Не сыграют: Казахстан проведет этот матч без кадровых потерь.

Состояние команды: Казахстан продолжает удерживать позиции в рейтинге сборных, входящих в международную элиту. В настоящий момент эта задача для команды остается ключевой.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

На фоне ограниченного кадрового ресурса и достаточно скромных игровых возможностей рассчитывать на попадание в восьмерку сильнейших коллективу Олега Болякина будет непросто.

Фундамент сборной Казахстана формируют представители КХЛ, но даже при качественных исполнителях в отдельных сочетаниях команде не хватает системности и умения справляться с давлением.

Венгрия

Турнирное положение: В двух матчах общего этапа Венгрия не сумела зацепиться за набранные баллы, в результате чего опустилась на 8-ю позиции в таблице, имея одну заброшенную шайбу на счету.

Последние матчи: В первом туре чемпионата мира Венгрия встретилась с Германией и потерпела сокрушительное поражение — 1:6. По аналогии в контексте содержания игры венгры провели матч против сборной США днем ранее — 0:6.

Не сыграют: У составе Венгрии нет кадровых потерь.

Состояние команды: Несмотря на то что ранее Венгрия пробилась в элиту международного хоккея, команда вряд ли задержится среди сильнейших сборных мира надолго.

Турнирная динамика Венгрии предполагает борьбу за выживание, а ее игра сопровождается серией острых проблем, решить которые скромному коллективу не удастся в перспективе.

Урезанный кадровый ресурс и ставка на игроков национального чемпионата являются лишним доказательством низкой конкурентоспособности Венгрии в рамках общего этапа чемпионата.

Статистика для ставок

В 8 очных матчах из 9 победа досталась сборной Казахстана

В 8 последних личных встречах Казахстан забивал не менее 3 голов

Только в одной личной встрече из 4-х предыдущих был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Казахстана оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.76, а победа Венгрии — в 4.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Для Казахстана матч с Венгрией является редкой возможностью продемонстрировать весь свой атакующий потенциал и провести встречу первым номером.

Ставка: Казахстан победит + ТБ 4.5 за 2.14.

Прогноз: На фоне скромных атакующих возможностей соперника команда Олега Болякина способна на предметную игру в чужой зоне, которая обеспечит уверенную разницу в счете.

Ставка: Казахстан победит с форой -1.5 за 2.00.