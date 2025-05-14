Даллас — Виннипег. Ставка (к. 2.12), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 14 мая 2025 года

«Даллас»
Турнирное положение: Именно «Даллас» выглядит более уверенным для побед в серии против «реактивщиков», поэтому он по делу ведет в этом противостоянии.
Последние матчи: Хорошо продуманный хоккей в исполнении «Далласа» ставит в тупик лидеров «Джетс», а нестандартные ходы со стороны «Старз» ещё больше усложняют жизнь сопернику.
Травмированные игроки: На долгосрочном больничном у «Далласа» продолжает находиться только Лундквист.
Общий тонус клуба: Дебур способен добиться ещё одной победы на домашнем льду, и тогда довести серию до логичного завершения будет оставаться лишь делом техники.
«Виннипег»
Турнирное положение: Состояние «Виннипега» не вызывает доверия, несмотрян а то, что канадский клуб в невероятном стиле провел первый раунд плей-офф.
Последние матчи: Третий матч серии только подтвердил эти опасения, и «Виннипег» проиграл «звездам» по всем фронтам.
Травмированные игроки: Официалньо травмированных у «Виннипега» нет, но под вопросом находится участие Стэнли в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: Очередная игра противостояния получится жаркой, а «Джетс» будут делать все возможное, чтобы сравнять счет в этой американско-канадской битве.
Статистика для ставок
- «Даллас» в шести последних домашних встречах смог выиграть всего раз
- Три из последних пяти очных противостояний не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.45, на гостей — 2.99.
Прогноз: «Даллас» продолжит избиение «Виннипега».
- 1.97Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Казахстан — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.05Канада — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
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Альтернативный прогноз: Результативного матча не получится, а вот овертайм вполне может случиться.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.