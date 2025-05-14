Даллас — Виннипег. Ставка (к. 2.12), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 14 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Именно «Даллас» выглядит более уверенным для побед в серии против «реактивщиков», поэтому он по делу ведет в этом противостоянии.

Последние матчи: Хорошо продуманный хоккей в исполнении «Далласа» ставит в тупик лидеров «Джетс», а нестандартные ходы со стороны «Старз» ещё больше усложняют жизнь сопернику.

Травмированные игроки: На долгосрочном больничном у «Далласа» продолжает находиться только Лундквист.

Общий тонус клуба: Дебур способен добиться ещё одной победы на домашнем льду, и тогда довести серию до логичного завершения будет оставаться лишь делом техники.

«Виннипег»

Турнирное положение: Состояние «Виннипега» не вызывает доверия, несмотрян а то, что канадский клуб в невероятном стиле провел первый раунд плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Третий матч серии только подтвердил эти опасения, и «Виннипег» проиграл «звездам» по всем фронтам.

Травмированные игроки: Официалньо травмированных у «Виннипега» нет, но под вопросом находится участие Стэнли в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: Очередная игра противостояния получится жаркой, а «Джетс» будут делать все возможное, чтобы сравнять счет в этой американско-канадской битве.

Статистика для ставок

«Даллас» в шести последних домашних встречах смог выиграть всего раз

Три из последних пяти очных противостояний не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.45, на гостей — 2.99.

Прогноз: «Даллас» продолжит избиение «Виннипега».

Альтернативный прогноз: Результативного матча не получится, а вот овертайм вполне может случиться.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.