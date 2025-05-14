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    «Даллас» приблизится к финалу западной конференции?

    Даллас — Виннипег. Ставка (к. 2.12), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 14 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Виннипег»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Именно «Даллас» выглядит более уверенным для побед в серии против «реактивщиков», поэтому он по делу ведет в этом противостоянии.

    Последние матчи: Хорошо продуманный хоккей в исполнении «Далласа» ставит в тупик лидеров «Джетс», а нестандартные ходы со стороны «Старз» ещё больше усложняют жизнь сопернику.

    Травмированные игроки: На долгосрочном больничном у «Далласа» продолжает находиться только Лундквист.

    Общий тонус клуба: Дебур способен добиться ещё одной победы на домашнем льду, и тогда довести серию до логичного завершения будет оставаться лишь делом техники.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Состояние «Виннипега» не вызывает доверия, несмотрян а то, что канадский клуб в невероятном стиле провел первый раунд плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Третий матч серии только подтвердил эти опасения, и «Виннипег» проиграл «звездам» по всем фронтам.

    Травмированные игроки: Официалньо травмированных у «Виннипега» нет, но под вопросом находится участие Стэнли в предстоящем матче.

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    Общий тонус клуба: Очередная игра противостояния получится жаркой, а «Джетс» будут делать все возможное, чтобы сравнять счет в этой американско-канадской битве.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» в шести последних домашних встречах смог выиграть всего раз

    • Три из последних пяти очных противостояний не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.45, на гостей — 2.99.

    Прогноз: «Даллас» продолжит избиение «Виннипега».

    Альтернативный прогноз: Результативного матча не получится, а вот овертайм вполне может случиться.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Виннипег?

    Матч Даллас — Виннипег состоится 14 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Виннипег?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Виннипег?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Виннипег?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Виннипег?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.45, на гостей — 2.99.

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