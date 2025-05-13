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    Де Минор продлит серию побед над Полом?

    Пол — Де Минор. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Томми Пола в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2025 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 12:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Пол

    Томми второй год подряд дошел на римском «тысячнике» до четвертого круга.

    Правда, в 2024-м он добрался до полуфинала, поэтому для повторения этого результата и защиты очков ему надо выиграть еще два матча.

    В стартовом матче на текущем турнире Пол спокойно обыграл бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:4.

    В следующем раунде было не так легко, Пол с трудом остановил чеха Томаша Махача — 6:3, 6:7, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Пол пока ни разу не выигрывал на грунте больше двух матчей. То же самое касается и турниров серии «Мастерс».

    Де Минор

    Алекс выиграл не менее двух матчей на четвертом грунтовом турнире подряд.

    Кроме того, австралиец дошел до 1/8 финала на седьмом «Мастерсе» подряд, что только подтверждает, что он заслуженно находится в топ-10.

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    • Ди Минор уверенно прошел предыдущие раунды на турнире в Риме. В первом матче он обыграл итальянца Луку Нарди, а во втором — боливийца Уго Дельена.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Де Минор проиграл в 1/8 финала Лоренцо Музетти. Перед этим он дошел до полуфинала в Монте-Карло и до четвертьфинала в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.45, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: здесь стоит обратить на один очень показательный факт — Алекс выиграл все пять предыдущих матчей против Томми. Скорее всего, австралиец благодаря своей цепкой игре продлит серию побед над американцем.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 2.23.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пол — Де Минор?

    Матч Пол — Де Минор состоится 13 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пол — Де Минор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пол — Де Минор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пол — Де Минор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пол — Де Минор?

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.45, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.55.

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    Пол — Де Минор: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 13.05.202512:00. Де Минор продлит серию побед над Полом?
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