Пол — Де Минор. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Томми Пола в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пол

Томми второй год подряд дошел на римском «тысячнике» до четвертого круга.

Правда, в 2024-м он добрался до полуфинала, поэтому для повторения этого результата и защиты очков ему надо выиграть еще два матча.

В стартовом матче на текущем турнире Пол спокойно обыграл бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута — 6:1, 6:4.

В следующем раунде было не так легко, Пол с трудом остановил чеха Томаша Махача — 6:3, 6:7, 6:4.

Прогнозы на теннис

В этом году Пол пока ни разу не выигрывал на грунте больше двух матчей. То же самое касается и турниров серии «Мастерс».

Де Минор

Алекс выиграл не менее двух матчей на четвертом грунтовом турнире подряд.

Кроме того, австралиец дошел до 1/8 финала на седьмом «Мастерсе» подряд, что только подтверждает, что он заслуженно находится в топ-10.

Ди Минор уверенно прошел предыдущие раунды на турнире в Риме. В первом матче он обыграл итальянца Луку Нарди, а во втором — боливийца Уго Дельена.

На «Мастерсе» в Мадриде Де Минор проиграл в 1/8 финала Лоренцо Музетти. Перед этим он дошел до полуфинала в Монте-Карло и до четвертьфинала в Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.45, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: здесь стоит обратить на один очень показательный факт — Алекс выиграл все пять предыдущих матчей против Томми. Скорее всего, австралиец благодаря своей цепкой игре продлит серию побед над американцем.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 2.23.