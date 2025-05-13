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    Свитолина обыграет Стернс с разгромным счетом?

    Стернс — Свитолина. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Стернс — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Украина Элина Свитолина сыграет против американки Пейтон Стернс в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стернс — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Стернс

    Пейтон второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на «тысячнике». В прошлом году она добралась до этой стадии в Торонто.

    В 1/8 финала текущего турнира американка остановила бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку — 6:4, 3:6, 7:6.

    Но главным событием стала все-таки победа Стернс над действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз — 2:6, 6:2, 7:6.

    В остальных матчах Стернс выиграла у итальянки Нурии Бранкаччо и россиянки Анны Калинской (6:2, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в Мадриде Пейтон дошла до четвертого раунда, где проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко (2:6, 4:6).

    Свитолина

    Элина выиграла не менее трех матчей на третьем турнире подряд.

    В апреле украинка выиграла турнир во французском Руане, после чего дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.

    В четвертом круге римского турнира Свитолина одержала уверенную победу над американкой Даниэль Коллинз (6:4, 6:2), которая перед этим остановила польку Игу Свентек.

    В третьем раунде у Свитолиной был непростой матч против Хейли Баптист — 6:4, 3:6, 6:4.

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    Еще в одном матче Элина выиграла у испанки Джессики Бузас-Манейро — 6:4, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.95, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: несмотря на то, что американка уже успела обыграть двух серьезных соперниц, считаем, что она не сможет удивить бывшую третью ракетку мира. Элина снова играет на уровне топ-10.

    Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Стернс — Свитолина?

    Матч Стернс — Свитолина состоится 13 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Стернс — Свитолина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свитолиной в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Стернс — Свитолина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свитолиной в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Стернс — Свитолина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Стернс — Свитолина?

    Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.95, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.40.

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