Стернс — Свитолина. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Риме 13 мая 2025 года

Стернс
Пейтон второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на «тысячнике». В прошлом году она добралась до этой стадии в Торонто.
В 1/8 финала текущего турнира американка остановила бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку — 6:4, 3:6, 7:6.
Но главным событием стала все-таки победа Стернс над действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз — 2:6, 6:2, 7:6.
В остальных матчах Стернс выиграла у итальянки Нурии Бранкаччо и россиянки Анны Калинской (6:2, 6:3).
На «тысячнике» в Мадриде Пейтон дошла до четвертого раунда, где проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко (2:6, 4:6).
Свитолина
Элина выиграла не менее трех матчей на третьем турнире подряд.
В апреле украинка выиграла турнир во французском Руане, после чего дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.
В четвертом круге римского турнира Свитолина одержала уверенную победу над американкой Даниэль Коллинз (6:4, 6:2), которая перед этим остановила польку Игу Свентек.
В третьем раунде у Свитолиной был непростой матч против Хейли Баптист — 6:4, 3:6, 6:4.
Еще в одном матче Элина выиграла у испанки Джессики Бузас-Манейро — 6:4, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.95, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: несмотря на то, что американка уже успела обыграть двух серьезных соперниц, считаем, что она не сможет удивить бывшую третью ракетку мира. Элина снова играет на уровне топ-10.
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Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.03.