Стернс — Свитолина. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Риме 13 мая 2025 года

Украина Элина Свитолина сыграет против американки Пейтон Стернс в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стернс — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Стернс

Пейтон второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на «тысячнике». В прошлом году она добралась до этой стадии в Торонто.

В 1/8 финала текущего турнира американка остановила бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку — 6:4, 3:6, 7:6.

Но главным событием стала все-таки победа Стернс над действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз — 2:6, 6:2, 7:6.

В остальных матчах Стернс выиграла у итальянки Нурии Бранкаччо и россиянки Анны Калинской (6:2, 6:3).

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Мадриде Пейтон дошла до четвертого раунда, где проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко (2:6, 4:6).

Свитолина

Элина выиграла не менее трех матчей на третьем турнире подряд.

В апреле украинка выиграла турнир во французском Руане, после чего дошла до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.

В четвертом круге римского турнира Свитолина одержала уверенную победу над американкой Даниэль Коллинз (6:4, 6:2), которая перед этим остановила польку Игу Свентек.

В третьем раунде у Свитолиной был непростой матч против Хейли Баптист — 6:4, 3:6, 6:4.

Еще в одном матче Элина выиграла у испанки Джессики Бузас-Манейро — 6:4, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 2.95, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: несмотря на то, что американка уже успела обыграть двух серьезных соперниц, считаем, что она не сможет удивить бывшую третью ракетку мира. Элина снова играет на уровне топ-10.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.03.