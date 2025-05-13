Экспресс дня 13 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал Сосьедад» — «Сельта» Футбол. Чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» в таблице Примеры идет на 12-м месте. Клуб записал в актив 43 очка по итогам 35 матчей. У «Реала Сосьедад» 12 побед, 7 ничьих и 16 поражений.

В мае «Реал Сосьедад» еще ни разу не побеждал. Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей. На этом отрезке у баскского клуба были три поражения и две ничьи.

«Сельта» располагается на 7-й позиции в таблице. У команды 49 очков. «Сельта» в 35 встречах одержала 14 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 14 встреч.

В предстоящем матче у команд равные шансы на победу. Букмекеры не выделяют явного фаворита. В первом круге «Сельта» победила в родных стенах со счетом 2:0.

Ставка: «Сельта» не проиграет за 1.48.

«Севилья» — «Лас-Пальмас»

Футбол. Чемпионат Испании

«Севилья» в чемпионате Испании идет на 16-й позиции. У команды 38 набранных очков. «Севилья» одержала 9 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

«Севилья» очень давно не радовала фанатов победой. Безвыигрышная серия команды в Примере составляет 8 матчей. Последний раз клуб побеждал 9 марта. Тогда «Севилья» одолела «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

«Лас-Пальмас» ведет борьбу за выживание. У команды 32 набранных очка. «Лас-Пальмас» одержал 8 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

В матче первого круга команды не выявили сильнейшего. Встреча состоялась 16 августа 2024 года. Поединок закончился вничью 2:2.

Ставка: Обе забьют за 1.86.

«Вальядолид» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вальядолид» проигрывает один матч за другим. Команда является аутсайдером Ла Лиги. «Вальядолид» набрал 16 очков в 35 встречах.

У «Вальядолида» девятиматчевая проигрышная серия. С 8 марта по 10 мая клуб все время уступает. Последний раз «Вальядолид» набирал очки еще 28 февраля, когда была ничья с «Лас-Пальмасом» (1:1).

«Жирона» располагается на 15-й позиции. У команды 38 набранных очков. «Жирона» одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

В последних десяти матчах Примеры «Жирона» выиграла лишь однажды. 5 мая команда отпраздновала викторию во встрече с «Мальоркой». «Жирона» победила дома со счетом 1:0. Сейчас у «Вальядолида» нет никакой мотивации. Гости должны завоевать три очка.

Ставка: Победа «Жироны» за 1.62.

Общий коэффициент — 4.45.