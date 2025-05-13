«Локомотив» — «Трактор» 0:0. Онлайн, прямая трансляция

«Локомотив» и «Трактор» на протяжении всего сезона выглядели главными фаворитами на выход в финал Кубка Гагарина, где обе команды разыграют между собой звание лучшей команды КХЛ. За началом противостояния команд за главный трофей отечественного хоккея вы можете следить в нашем онлайне, присоединяйтесь!

Ход матча

20' Первый период завершен!

20' Кадейкин выигрывает вбрасывание, но бросок совершают ярославцы. Сурин накатился на Фукале — тут же игроки «Трактора» вступились за своего голкипера. Особенно отличились Блажиевский и Радулов, но в пределах правил. Вбрасываение вновь выигрывает «Трактор».

20' Проброс у «Трактора», будет вбрасывание возле ворот Зака Фукале за полминуты до конца периода.

20' Офсайд у «Локомотива» на последней минуте периода, шайба в средней зоне.

19' Не удалось закрепиться в зоне «трактористам» — шайба у «Локомотива».

18' Бросает Шабанов по воротам Исаева, пытаются добить челябинцы — и вновь вратарь ярославцев на месте.

18' Кравцов бросает — мимо ворот!

17' Сменил «Локомотив» игровое сочетание и контролируют шайбу ярославцы.

16' Не удалось хозяевам закрепиться в зоне «Трактора», Шабанов пытался обыграть Герната, но словак заблокировал действия россиянина — будет вбрасывание возле ворот Исаева. И вновь «железнодорожники» выигрывают.

16' Выигрывает Красковский вбрасывание, «Локо» с шайбой.

16' Бросает из-под защитника Шалунов — получается высоковато и Фукале останавливает игру.

15' Вбрасывание в пользу челябинцев. Пытался Сафин отдать передачу на Робинсона, но Шалунов перекрыл ее и шайба за пределами поля. Вбрасывание в средней зоне — «Локомотив» с щайбой.

15' Бросает Радулов по воротам Фукале — вратарь на месте, будет вбрасывание.

15' Вновь вбрасывание у ворот «Трактора» — «Локомотив» выигрывает его и пытается закрепиться в зоне челябинцев.

14' Черепанов бросает — Фукале на месте. И тут же игроки «Трактора» чистят пятак от игроков «Локомотива».

14' Бросок по воротам Фукале — канадец ловит шайбу в ловушку и будет вбрасывание возле ворот челябинцев. Красковский против Кадейкина, хозяева выигрывают вбрасывание, но тут же теряют шайбу.

13' Вбрасывание в центре поля, Иванов выигрывает вбрасывание у Светлакова.

13' Пауза. Пока что в пользу «Локомотива» — уж слишком активно насел «Трактор» на ворота ярославцев, но пока безуспешно.

12' Атакует сходу «Локомотив», но бросок Фрэза заблокирован.

12' Шалунов бросает, но рядом со штангой.

11' Проброс теперь у «Локомотива», вбрасывание в зоне хозяев — безуспешно для гостей. Но пока «Трактор» смотрится интереснее — 5:2 по вбрасываниям и 9:3 по броскам.

10' Еще момент! Ткачев бросает и Исаев в шпагате ловушкой спасает ворота «Локомотива» от гола. Отстояли в меньшинстве хозяева, но к концу игры в большинстве «Трактор» мог дважды забрасывать!

10' Опасно! Коростелев не попадает в пустые ворота после наброса от синей линии!

9' В первый раз не получилось — выносят хозяева шайбу, но вновь «Трактор» с шайбой и снова «Локомотив» выбрасывается.

8' Кадейкин выигрывает вбрасывание, челябинцы попытаются закрепиться в зоне ярославцев.

8' Удаление в составе «Локомотива»! Мартин Гернат отправляется на 2 минуты за подножку против Кадейкина. Большинство у «Трактора».

8' Вбрасывание в зоне «Трактора», выигрывают челябинцы.

8' «Трактор» закрепляется в зоне «Локомотива» и пока тяжело ярославцам выйти из обороны в атаку. Хозяева пока держатся, вбрасывание в зоне «Локо» — и тут же контратака. Но Фукале на месте.

6' Робинсон бросает с пятака, но мимо.

6' Уже четыре минуты играют команды без пауз, шайба попеременно переходит то к одной команде, то к другой.

4' Бросает Гернат, но пока без гола.

3' Пока что скорости и динамика в матче вселяют уверенность, «Трактор» бросает, но пока никаких опасных бросков по воротам Исаева не было замечено.

2' Наброс от Дэя — мимо.

2' Первый проброс в этом финале совершают хоккеисты «Трактора», вбрасывание в зоне челябинцев. Ткачев выиграл вбрасывание.

1' Стартовое вбрасывание — Кадейкин против Шалунова, шайба у «Трактора», поехали!

До матча

18:58 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Александром Соиным и Виктором Гашиловым. В качестве линейных судей выступят Дмитрий Сивов и Дмитрий Шишло.

18:53 В составе «Локомотива» лучшим по набранным очкам является Александр Радулов. На счету 38-летнего форварда 13 (7+6) очков за 16 игр.

18:47 Нападающий «Трактора» Максим Шабанов является единственным хоккеистом среди команд-финалистов, который входит в пятерку лучших бомбардиров текущего плей-офф — на счету форварда 18 (9+9) очков за 16 встреч. На данный момент первую строчку занимает нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Рэмпал, набравший 21 (8+13) очков за 19 игр. С третье по пятое место занимают также уфимские легионеры — Скотт Уилсон с 16 (7+9) очками, Александр Хмелевски (8+7) и Джошуа Ливо (2+13) по 15 очков соответственно.

18:40 Так как команды никогда не выигрывали Кубок Гагарина, вне зависимости от победителя финальной пары, мы узнаем имя нового обладателя трофея. Ранее победу одерживали по три раза ЦСКА, «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург», по два раза победу праздновали московское «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга, а также лучшими по итогам плей-офф оказывались «Салават Юлаев» в 2011-м году и омский «Авангард» в 2021-м году.

18:36 Состав «Трактора» по сравнению с последним матчем против «Динамо» остается без изменений — что по именам в составе, что по сочетаниям в звеньях.

18:34 В составе «Локомотива» помимо травмированных Степана Никулина и Рихарда Паника не примет участие в матче Илья Николаев, вместо него выйдет восстановившийся от повреждения канадец Байрон Фрэз.

Составы команд

«Локомотив»

Вратарь: Исаев (Мельничук)

Защитники: Береглазов — Сергеев, Черепанов — Гернат, Рафиков — Елесин, Симашев

Нападающие: Каюмов — Шалунов — Березкин, Радулов — Иванов — Сурин, Бут — Красковский — Полунин, Кирьянов — Фрэз — Тесанов, Алексеев

«Трактор»

Вратарь: Фукале (Мыльников)

Защитники: Дронов — Кэмпфер, Блажиевский — Телегин, Коромыслов — Дэй

Нападающие: Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев, Кравцов — Светлаков — Рольгизер-Горюнов, Коростелев — Ткачев — Глотов, Сафин — Робинсон — Жарков

«Локомотив»

Команда Игоря Никитина в текущем сезоне не просто заняла 1-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но и выиграла Кубок Континента — ярославцы набрали 102 очка за 68 игр при 50 победах и 18 поражениях, включая 3 в овертайме с разницей шайб 191:122.

В плей-офф ярославцы на первой стадии без проблем справились с нижегородским «Торпедо» — 4:0 в серии. В четвертьфинал «Локомотив» ожидал семиматчевое противостояние с омским «Авангардом», которое закончилось победой со счетом 4:3. В полуфинале «железнодорожники» оказались сильнее уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 4:1.

Для «Локомотива» это второй финал за два года, в прошлом году подопечные Игоря Никитина проиграли решающую серию магнитогорскому «Металлургу» — 0:4.

«Трактор»

Перед началом текущего сезона «Трактор» назначил нового главного тренера — вместо дошедшего до полуфинала в прошлом сезоне Алексея Заварухина пришел канадский специалист Бенуа Гру. Под руководством экс-тренера фарм-клуба «Тампы», челябинцы сходу заняли 1-е место на Востоке по итогам регулярки, набрав 96 очков при 48 победах и 20 поражений, включая 3 в овертайме. Разница шайб положительная — 223 заброшенных и 159 пропущенных.

В играх навылет «Трактор» в первом раунде испытал трудности с владивостокским «Адмиралом», но из 1:2 челябинцы выбрались на 4:2 по итогам серии. В 1/4 финала «черно-белые» не без труда, но справились за пять встреч с минским «Динамо» — 4:1. В полуфинале «трактористы» вновь обыграли «Динамо», но уже из Москвы и со схожим итогом — 4:1 в серии.

Для клуба из Челябинска это второй финал Кубка Гагарина в истории и первый с 2013-го года — тогда команда под руководством Валерия Белоусова уступила в шести матчах московскому «Динамо» — 2:4 в серии.

Личные встречи

В текущем сезоне команды между собой встречались дважды и во всех матчах победу одержал «Локомотив» — 5:3 в Челябинске и 4:2 в Ярославле.

В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина коллективы сошлись на стадии полуфинала, тогда подопечные Игоря Никитина победили в четырех матчах — 4:0 в серии.

В последних десяти встречах между командами наблюдается тотальное преимущество «Локомотива» — 9 побед у ярославцев и одна победа у челябинцев в 2023-м году со счетом 0:1, которая является последней для «Трактора» над «железнодорожниками» в данный момент.