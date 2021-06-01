В данном экспрессе рассмотрим ближайшие товарищеские матчи национальных команд.

Польша — Россия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Польши блестяще выступила в квалификации к Евро-2020, уверенно выиграв свою группу. «Кадра» в десяти сыгранных встречах восемь раз побеждала, еще однажды разойдясь миром и одну встречу проиграв.

А вот в отборе к чемпионату мира поляки стартовали не совсем уверенно, находясь после туров на четвертом месте в своей группе. Они смогли одержать дома викторию над Андоррой 3:0, а на выезде они сыграли вничью с Венгрией 3:3 и уступили Англии 1:2.

Национальная команда России в своей отборочной группе на Евро финишировала второй, пропустив вперед себя только сборную Бельгии. Россияне дважды уступили бельгийцам, а в остальных восьми встречах добивался викторий.

В квалификации ЧМ-2022 Россия после трех туров делит с Хорватией первое место. В двух стартовых поединках «трехцветные» поочередно переиграли на выезде Мальту 3:1 и дома Словению 2:1, а затем проиграли в гостях сборной Словакии со счетом 1:2.

В последнее время эти сборные редко играют на ноль, так что в их очном поединке вполне можно ожидать пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.55.

Хорватия — Армения

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Хорватии не без труда пробилась в финальную часть чемпионата Европы, выиграв только пять встреч из восьми проведенных, правда, это позволило «шашечным» финишировать в своей группе первыми, обойдя Уэльс на три балла.

В квалификации к ЧМ-2022 хорваты после трех туров также в группе лидируют, имея одинаковое количество очков с Россией. Стартовали они в выездного минимального поражения от Словении 0:1, после чего в родных стенах одержала виктории над Кипром 1:0 и Мальтой 3:0.

Сборная Армении не квалифицировалась в финальную часть Евро-2020. В десяти проведенных встречах команда набрала всего десять очков, финишировав на пятой позиции.

В отборе на чемпионат мира армяне стартовали успешно, выиграв все три поединка и возглавляют свою группу. В первом туре они в гостях переиграли Лихтенштейн 1:0, а затем на домашнем поле поочередно одерживали виктории над сборными Исландии 2:0 и Румынии 3:2.

Оба соперника в последнее время неплохо действуют в атаке, редко уходя с поля без голов. Поэтому от их очного сражения вполне можно ждать верхового исхода.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.57.

Словакия — Болгария

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Словакии в своей отборочной группе на чемпионат Европы заняла только третье место, но через плей-офф сумела попасть в финальную часть турнира, одолев по пенальти Ирландию и Северную Ирландию 2:1 в овертайме.

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В квалификации к ЧМ-2022 словаки пока еще не проигрывали, но идут только четвертыми. В первых двух турах они расходились миром с Кипром 0:0 и Мальтой 2:2, а в третьем игровом дне обыграли дома сборную Россию со счетом 2:1.

Сборная Болгарии не пробилась в финальную часть Евро-2020, финишировав в группе только четвертой. Однако у болгар был еще шанс пробиться в финальную стадию турнира через плей-офф, но там она проиграла сборной Венгрии 1:3.

В отборе к чемпионату мира Болгария набрала всего один балл и идет пока четвертой в своей группе. Дома она уступала сборным Швейцарии 1:3 и Италии 0:2, а на выезде расписала мировую с Северной Ирландией — 0:0.

Сборная Болгарии в последнее время показывает слабые результаты и вряд ли сможет рассчитывать на приемлемый исход, даже несмотря на товарищеский статус поединка.

Ставка: победа сборной Словакии с форой 0 за 1.36.

Общий коэффициент — 3.30.