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    Подготовка к предстоящему Евро

    Экспресс дня 1 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 июня
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    Сборная России
    В данном экспрессе рассмотрим ближайшие товарищеские матчи национальных команд.

    Польша — Россия

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Польши блестяще выступила в квалификации к Евро-2020, уверенно выиграв свою группу. «Кадра» в десяти сыгранных встречах восемь раз побеждала, еще однажды разойдясь миром и одну встречу проиграв.

    А вот в отборе к чемпионату мира поляки стартовали не совсем уверенно, находясь после туров на четвертом месте в своей группе. Они смогли одержать дома викторию над Андоррой 3:0, а на выезде они сыграли вничью с Венгрией 3:3 и уступили Англии 1:2.

    Национальная команда России в своей отборочной группе на Евро финишировала второй, пропустив вперед себя только сборную Бельгии. Россияне дважды уступили бельгийцам, а в остальных восьми встречах добивался викторий.

    В квалификации ЧМ-2022 Россия после трех туров делит с Хорватией первое место. В двух стартовых поединках «трехцветные» поочередно переиграли на выезде Мальту 3:1 и дома Словению 2:1, а затем проиграли в гостях сборной Словакии со счетом 1:2.

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    • В последнее время эти сборные редко играют на ноль, так что в их очном поединке вполне можно ожидать пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.55.

    Хорватия — Армения

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Хорватии не без труда пробилась в финальную часть чемпионата Европы, выиграв только пять встреч из восьми проведенных, правда, это позволило «шашечным» финишировать в своей группе первыми, обойдя Уэльс на три балла.

    В квалификации к ЧМ-2022 хорваты после трех туров также в группе лидируют, имея одинаковое количество очков с Россией. Стартовали они в выездного минимального поражения от Словении 0:1, после чего в родных стенах одержала виктории над Кипром 1:0 и Мальтой 3:0.

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    Сборная Армении не квалифицировалась в финальную часть Евро-2020. В десяти проведенных встречах команда набрала всего десять очков, финишировав на пятой позиции.

    В отборе на чемпионат мира армяне стартовали успешно, выиграв все три поединка и возглавляют свою группу. В первом туре они в гостях переиграли Лихтенштейн 1:0, а затем на домашнем поле поочередно одерживали виктории над сборными Исландии 2:0 и Румынии 3:2.

    Оба соперника в последнее время неплохо действуют в атаке, редко уходя с поля без голов. Поэтому от их очного сражения вполне можно ждать верхового исхода.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.57.

    Словакия — Болгария

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Словакии в своей отборочной группе на чемпионат Европы заняла только третье место, но через плей-офф сумела попасть в финальную часть турнира, одолев по пенальти Ирландию и Северную Ирландию 2:1 в овертайме.

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    В квалификации к ЧМ-2022 словаки пока еще не проигрывали, но идут только четвертыми. В первых двух турах они расходились миром с Кипром 0:0 и Мальтой 2:2, а в третьем игровом дне обыграли дома сборную Россию со счетом 2:1.

    Сборная Болгарии не пробилась в финальную часть Евро-2020, финишировав в группе только четвертой. Однако у болгар был еще шанс пробиться в финальную стадию турнира через плей-офф, но там она проиграла сборной Венгрии 1:3.

    В отборе к чемпионату мира Болгария набрала всего один балл и идет пока четвертой в своей группе. Дома она уступала сборным Швейцарии 1:3 и Италии 0:2, а на выезде расписала мировую с Северной Ирландией — 0:0.

    Сборная Болгарии в последнее время показывает слабые результаты и вряд ли сможет рассчитывать на приемлемый исход, даже несмотря на товарищеский статус поединка.

    Ставка: победа сборной Словакии с форой 0 за 1.36.

    Общий коэффициент — 3.30.

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