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    Тодони не даст шанса сопернице?

    Салкова — Тодони. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Бари 4 июня 2025 года

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    Анка Тодони
    Доминика Салкова из Чехии сыграет против Анки Тодони из Румынии в 1/8 финала. Матч пройдёт 4 июня, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Салкова — Тодони, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Салкова

    Доминика Салкова в первом круге итальянского турнира одержала победу в матче против Лауры Пигосси из Бразилии (6:2, 6:1). Время встречи продолжалось 1 час 6 минут.

    Чешка допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

    В последних пяти встречах Салкова одержала четыре победы.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Доминика Салкова занимает 239 место.

    Тодони

    Анка Тодони в двух сетах выиграла у россиянки Татьяны Прозоровой (6:4, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 28 минут.

    Румынская теннисистка допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    На Ролан Гаррос Анка Тодони проиграла третьей ракетке мира Джессики Пегуле (2:6, 4:6).

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    Анка Тодони занимает 88 место в WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Тодони в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Салковой букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: Тодони не должна встретить сопротивление со стороны Салковой. Румынская теннисистка может в двух сетах выиграть у соперницы ниже классом.

    Рекомендуемая ставка: Фора Тодони (-3.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Салкова — Тодони?

    Матч Салкова — Тодони состоится 04 июня 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Салкова — Тодони?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Тодони (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Салкова — Тодони?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Тодони (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Салкова — Тодони?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Салкова — Тодони?

    Коэффициенты букмекеров: : На Тодони в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Салковой букмекеры предлагают за 2.45.

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