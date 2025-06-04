Салкова — Тодони. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Бари 4 июня 2025 года

Салкова
Доминика Салкова в первом круге итальянского турнира одержала победу в матче против Лауры Пигосси из Бразилии (6:2, 6:1). Время встречи продолжалось 1 час 6 минут.
Чешка допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
В последних пяти встречах Салкова одержала четыре победы.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Доминика Салкова занимает 239 место.
Тодони
Анка Тодони в двух сетах выиграла у россиянки Татьяны Прозоровой (6:4, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 28 минут.
Румынская теннисистка допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.
На Ролан Гаррос Анка Тодони проиграла третьей ракетке мира Джессики Пегуле (2:6, 4:6).
Анка Тодони занимает 88 место в WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Тодони в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Салковой букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: Тодони не должна встретить сопротивление со стороны Салковой. Румынская теннисистка может в двух сетах выиграть у соперницы ниже классом.
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Рекомендуемая ставка: Фора Тодони (-3.5) с коэффициентом 1.85.