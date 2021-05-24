В нашем традиционном экспрессе на этот раз будут поединки из чемпионатов Норвегии, Ирландии и Исландии.

«Бранн» — «Будё/Глимт»

Футбол. Чемпионат Норвегии. 4-й тур

«Бранн» провально проводит старт текущего сезона. Коллектив из Бергена проиграл все свои четыре матча и замыкает турнирную таблицу норвежского чемпионата.

В этих матчах команда смогла забить в ворота соперников только три мяча, а пропустила аж 13 голов. В минувшем туре она дала в гостях бой «Русенборгу», но уступила со счетом 2:3, пропустив решающий гол в компенсированное время.

«Будё/Глимт» в прошлом сезоне добился самого значимого успеха в своей истории — впервые выиграл золотые награды норвежского первенства. Коллектив в большим отрывом опередил ближайшего соперника.

В текущем чемпионате «желто-черные» провели три игры, в которых дважды победили «всухую» и раз сыграли вничью. Эта мировая пришлась на минувший тур, где они поделили очки с «Русенборгом» (2:2) в родных стенах.

Действующий чемпион еще не утратил своего запала с прошлого сезона. Ожидаем, что он обыграет аутсайдера даже на его поле.

Ставка: победа «Будё/Глимт» за 1.72.

«Шемрок Роверс» — «Слайго Роверс»

Футбол. Чемпионат Ирландии. 13-й тур

«Шемрок Роверс» и «Слайго Роверс» находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата Ирландии. Хозяева возглавляют турнирку, имея на своем счету 27 баллов.

«Зелено-белые» за всю турнирную дистанцию восемь раз выиграли, трижды сыграли вничью и раз уступили. Как раз это фиаско пришлось на минувший тур, где они проиграли прошлогоднему чемпиону «Дандолку» (1:2) на его поле.

«Красно-белые» имеют в свое копилке на два пункта меньше, чем предстоящий противник, при этом они также пока потерпели всего одно поражение на текущий период.

Однако у «Слайго» на одну победу меньше, а на ничью больше. В своей последней проведенной игре первенства он дома обыграл аутсайдера «Лонгфорд Таун» (2:0), что стало для него третьей викторий подряд.

Вряд ли поединок двух лидеров принесет большое количество забитых мячей. Ставим в этой игре на низовой исход.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.66.

«Кеблавик» — «Валюр»

Футбол. Чемпионат Исландии. 6-й тур

«Кеблавик» по итогам прошлого сезона стал победителем первого исландского дивизиона и повысился в классе, где пока не блещет результатами.

Все прогнозы на футбол

За пять проведенных встреч в элите коллектив набрал всего лишь три пункта и находится вблизи зоны вылета. Эти очки он заработал в домашней игре с проблемным «Стьрнаном» (2:0). Остальные четыре игры он проиграл.

«Валюр» в минувшем чемпионате Исландии, который был закончен досрочно из-за коронавируса, был признан победителем турнира. В текущем сезоне после пяти туров он идет вторым, но первому месту проигрывает только по дополнительным показателям.

«Кречеты» в пяти проведенных встречах добились четырех викторий и одну игру свели вничью. Накануне они на своем поле обыграли «Лейкнир» (1:0), а перед этим дважды выиграли по 3:2.

«Валюр» удачно играет против «Кеблавика», выиграв в последних четырех очных поединках. Скорее всего, и сейчас чемпион добьется положительного результата.

Ставка: победа «Валюра» за 1.40.

Общий коэффициент — 3.99.