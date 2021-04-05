В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Англии и Испании.

«Барселона» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

В данный момент «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице Примеры. У нее на счету 62 очка и отставание от лидера в четыре пункта, а второй позиции она уступает один пункт, но имеет игру в запасе.

В рамках чемпионата страны каталонцы вышли победителями из своих последних пяти встреч, выиграв четыре раза крупно и пропустив всего два гола в этот период. В минувшем туре первенства они разгромили в гостях крепкий «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

«Вальядолид» с 27 набранными баллами находится на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись всего лишь на три очка от зоны вылета.

«Пусела» не знает горечи поражений в первенстве на протяжении последних своих четырех игр, раз победив в этом периоде при трех мировых исходах. В своем последнем проведенном матче она дома сыграла вничью с «Севильей» (1:1).

Не потерявшая еще надежд на чемпионство «Барса» на своем стадионе должна уверенно справиться с одним из претендентов на вылет.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.41.

«Эвертон» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

В активе «Эвертона» после 28 матчей находится 46 очков, с которыми он расположился на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая на пять баллов от топ-4.

В прошлом туре чемпионата «ириски» проиграли дома «Бернли» со счетом 1:2, что стало их вторым подряд поражением в первенстве. Перед этим они одержали три кряду победы без пропущенных голов.

«Кристал Пэлас» в турнирной таблице Премьер-лиги идет на 12 месте, набрав в 29 поединках 37 баллов, оторвавшись от зоны вылета уже на 11 пунктов.

Перед паузой на матчи сборных «орлы» обыграли дома «Вест Бромвич» со счетом 1:0, прервав тем самым свою 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате чемпионате, где они дважды сыграли вничью и раз проиграли.

В последнее время поединки с участием «Эвертона» не отличаются особой результативностью. Наверняка и на этот раз матч будет низовым.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.31.

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

«Вулверхэмптон» с 33 очками расположился на 13 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись на девять пунктов от зоны вылета.

В данный момент у «волков» 4-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате в которой они по два раза играли вничью и проигрывали. В своей последней проведенной игре они дома уступили 0:1 «Ливерпулю».

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«Вест Хэм» с 49 набранными очками делит пятую позицию с «Ливерпулем», уступая всего лишь два балла четвертой лигачемпионовской строке.

«Молотки» за последние четыре игры первенства добились всего лишь одной виктории, еще в этом отрезке они дважды проиграли раз сыграли вничью. Эта мировая была в минувшем туре в дерби с «Арсеналом» — 3:3.

Гости, которые стремятся по итогам сезона попасть в ЛЧ, должны в данном поединке раздобыть хоть какие-то очки.

Ставка: Х2 за 1.44.

Общий коэффициент — 2.65.