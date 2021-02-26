Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей. На этот раз рассмотрим игры чемпионатов Германии, Испании и Франции.

«Вердер» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 23-й тур

«Вердер» перед стартом этого тура делит 12 место в турнирной таблице БЛ с «Аугсбургом», набрав 23 очка, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

В минувшем игровом дне бременцы уступили в гостях «Хоффенхайму» (0:4). Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, где по два раза побеждали и играли вничью.

«Айнтрахт» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас он делит третье место с «Вольфсбургом», набрав 42 очка, опережая пятую строку на пять пунктов.

В прошлые выходные франкфуртцы на своем поле обыграли лидера чемпионата «Баварию» со счетом 2:1, что стало их пятой подряд викторией, а не проигрывает «Айнтрахт» в 11 встречах кряду, выиграв девять из них.

Франкфуртцы довольно-таки много забивают, но и пропускают не мало. Ожидаем, что данная игра пройдет с обоюдным обменом голами.

Ставка: обе забьют: да за 1.67.

«Леванте» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

«Леванте» с 31 набранным пунктом разместился на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, отставая от шестой еврокубковой строки на шесть баллов.

В своем последнем проведенном поединке «лягушки» обыграли на выезде лидирующий «Атлетико» со счетом 2:0. Отметим, что за восемь минувших туров валенсийцы потерпели только одно поражение, но одержали всего три победы.

К данному поединку «Атлетик» подходит на десятой позиции в турнирной таблице испанского первенства, имея на два очка меньше, чем предстоящий соперник, но у него есть игра в запасе.

Баски в прошлые выходные сыграли вничью 1:1 дома с «Вильярреалом», а туром ранее они разгромили на выезде «Кадис» со счетом 4:0. За пять последних туров «Атлетик» потерпел только одно поражение.

«Леванте» имеет в этом чемпионате неплохую домашнюю статистику и баскам в родных стенах не должен уступить.

Ставка: 1Х за 1.60.

«Ренн» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

С 38 очками «Ренн» с еще тремя клубами делит места с шестого по девятое, отставая от пятой еврокубковой строки на два пункта, но имеет одну игру в запасе.

Все прогнозы на футбол

Бретонцы в минувшем туре уступили на своем поле «Монпелье» со счетом 1:2, что стало их вторым фиаско подряд. А не побеждают они на протяжении последних шести матчей, уступив в этот период в четырех из них при двух мировых исходах.

«Ницца» с 29 набранными очками расположилась на 16 позиции в турнирной таблице Лиги 1, находясь на расстоянии двух викторий от опасной зоны.

В прошлое выходные «орлята» на своей арене уступили «Метцу» со счетом 1:2, что стало для них уже третьим фиаско подряд. Отметим, что выиграла «Ницца» всего два из 12 последних матчей в чемпионате Франции.

Оба коллектива в последнее время находятся не в лучшем состоянии, но так как игра пройдет на поле «Ренна», рискнем поставить с 0 форой на хозяев.

Ставка: победа «Ренна» с форой 0 за 1.31.

Общий коэффициент — 3.50.