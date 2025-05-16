«Осасуна» обрушила «Атлетико» и вернулась в борьбу за еврокубки

Стадион «Эль Садар» стал сценой, где «Осасуна» громко заявила: борьба за Европу — более чем реальна. И пусть соперником был тяжеловес из Мадрида, вечный соискатель высоких мест, но именно «Атлетико» стал очередной жертвой команды, которая в 2025 году обрела новое дыхание. Победа со счётом 2:0 — хлёсткая пощёчина команде Симеоне.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Атлетико 2:0 Голы: 1:0 Алехандро Катена (25'), 2:0 Анте Будимир (82') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус (Абель Бретонес, 81'), Пабло Ибаньес (Хон Монкайола, 71'), Лукас Торро, Рубен Пенья (Энрике Барха, 60'), Аймар Орос (Мойсес Гомес, 88'), Брайан Сарагоса (Икер Муньос, 72'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 88') Атлетико: Ян Облак, Хавьер Галан (Сесар Аспиликуэта, 46'), Робен Ле Норман, Пабло Барриос (Науэль Молина, 52'), Коке (Анхель Корреа, 63'), Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Антуан Гризманн, 64'), Александр Сёрлот (Конор Галлахер, 67'), Джулиано Симеоне (Самуэл Лино, 46'), Хосе Хименес Предупреждения: Родриго Де Пауль (26'), Пабло Ибаньес (40')

Когда ты «Атлетико» — ты обязан. Обязан побеждать, демонстрировать стержень и хищный инстинкт даже там, где уже ни за что не борешься. Но с первых минут было ясно: Мадрид приехал без лица. Хулиан Альварес искал себя между линиями, Сёрлот будто отбывал повинность, а симфония из неточных передач и обрывочных атак казалась бледной копией той игры, что «рохибланкос» показывают на «Метрополитано».

«Осасуна», наоборот, была собрана и яростна. Будимир цеплялся за каждый мяч, как за последний шанс. Орос и Сарагоса раскачивали фланги, а полузащита предельно чётко читала намерения гостей. Уже на старте были сигналы: если не проснётесь — получите. И «Атлетико» получил.

Катена начинает шоу

На 25-й минуте всё началось с ритуала: угловой. Ничего особенного — пока в кадре не появился Алехандро Катена. Защитник взлетел над всеми и срубил мечту Симеоне о быстрой победе. 1:0 — и «Эль Садар» взорвался. Это был момент, когда вера из абстрактной категории превратилась в физическую силу. «Осасуна» повела и уже не собиралась отдавать.

Осасуна — Атлетико globallookpress.com

«Атлетико»? Ответ был формальный. Пожалуй, единственный момент, когда гости приблизились к голу — это удар Сёрлота головой с отскока. Но даже он был настолько прямолинеен, что Эррера уверенно взял мяч, не оставив ни шанса для добивания.

Симеоне промахнулся с заменами

После перерыва Симеоне начал делать то, что всегда делал в экстремальных ситуациях: замены, перекройки, эмоциональные всплески. Вышли Лино, Гризманн, Корреа, позже — Галлахер. Но всё это выглядело как паника, замаскированная под тактическую изобретательность. «Осасуна» не просто выстояла — она контролировала ритм.

Осасуна — Атлетико globallookpress.com

Особенно тревожно выглядело состояние Барриоса: молодой полузащитник получил удар головой в столкновении с Льоренте и был вынужден покинуть поле. В моменте это могло выбить «Атлетико» из колеи, но, по правде, они и не были в лучшей своей форме.

Будимир решает

Когда на 82-й минуте мяч оказался у Кике Бархи, трибуны уже предвкушали развязку. Его мягкий навес на ближнюю штангу нашёл Будимира — как всегда там, где надо. Плавный, филигранный удар головой — и 2:0. Двадцатый гол хорвата в сезоне. Нападающий, которого в эпоху модных девяток не так часто ставят на обложки, но который работает в штрафной, как хирург. Без шума, но со смертельной точностью.

Осасуна — Атлетико gettyimages.com

«Атлетико» больше не сопротивлялся. Стадион гудел, Памплона пела, а «Осасуна» снова верила в еврокубки.

Новый кандидат в еврокубки

Пока Симеоне всё чаще теряет контроль и команду, не способную выжать гол из владения и позиционного давления, «Осасуна» скромно, но уверенно нащупывает путь в Европу. Это была четвёртая победа за шесть последних туров. Они догнали «Райо Вальекано» и теперь имеют все шансы зацепиться за еврокубковую зону в оставшихся турах.

Календарь и таблица испанской Примеры

А «Атлетико»? Команда доигрывает сезон и ждёт изменений в следующем. А пока что в таких играх даже великий Гризманн выглядит беспомощным.