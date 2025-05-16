«Осасуна» обрушила «Атлетико» и вернулась в борьбу за еврокубки

Когда ты «Атлетико» — ты обязан. Обязан побеждать, демонстрировать стержень и хищный инстинкт даже там, где уже ни за что не борешься. Но с первых минут было ясно: Мадрид приехал без лица. Хулиан Альварес искал себя между линиями, Сёрлот будто отбывал повинность, а симфония из неточных передач и обрывочных атак казалась бледной копией той игры, что «рохибланкос» показывают на «Метрополитано».
«Осасуна», наоборот, была собрана и яростна. Будимир цеплялся за каждый мяч, как за последний шанс. Орос и Сарагоса раскачивали фланги, а полузащита предельно чётко читала намерения гостей. Уже на старте были сигналы: если не проснётесь — получите. И «Атлетико» получил.
Катена начинает шоу
На 25-й минуте всё началось с ритуала: угловой. Ничего особенного — пока в кадре не появился Алехандро Катена. Защитник взлетел над всеми и срубил мечту Симеоне о быстрой победе. 1:0 — и «Эль Садар» взорвался. Это был момент, когда вера из абстрактной категории превратилась в физическую силу. «Осасуна» повела и уже не собиралась отдавать.
«Атлетико»? Ответ был формальный. Пожалуй, единственный момент, когда гости приблизились к голу — это удар Сёрлота головой с отскока. Но даже он был настолько прямолинеен, что Эррера уверенно взял мяч, не оставив ни шанса для добивания.
Симеоне промахнулся с заменами
После перерыва Симеоне начал делать то, что всегда делал в экстремальных ситуациях: замены, перекройки, эмоциональные всплески. Вышли Лино, Гризманн, Корреа, позже — Галлахер. Но всё это выглядело как паника, замаскированная под тактическую изобретательность. «Осасуна» не просто выстояла — она контролировала ритм.
Особенно тревожно выглядело состояние Барриоса: молодой полузащитник получил удар головой в столкновении с Льоренте и был вынужден покинуть поле. В моменте это могло выбить «Атлетико» из колеи, но, по правде, они и не были в лучшей своей форме.
Будимир решает
Когда на 82-й минуте мяч оказался у Кике Бархи, трибуны уже предвкушали развязку. Его мягкий навес на ближнюю штангу нашёл Будимира — как всегда там, где надо. Плавный, филигранный удар головой — и 2:0. Двадцатый гол хорвата в сезоне. Нападающий, которого в эпоху модных девяток не так часто ставят на обложки, но который работает в штрафной, как хирург. Без шума, но со смертельной точностью.
«Атлетико» больше не сопротивлялся. Стадион гудел, Памплона пела, а «Осасуна» снова верила в еврокубки.
Новый кандидат в еврокубки
Пока Симеоне всё чаще теряет контроль и команду, не способную выжать гол из владения и позиционного давления, «Осасуна» скромно, но уверенно нащупывает путь в Европу. Это была четвёртая победа за шесть последних туров. Они догнали «Райо Вальекано» и теперь имеют все шансы зацепиться за еврокубковую зону в оставшихся турах.
Календарь и таблица испанской Примеры
А «Атлетико»? Команда доигрывает сезон и ждёт изменений в следующем. А пока что в таких играх даже великий Гризманн выглядит беспомощным.