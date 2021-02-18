Суперэкспресс из матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Рассматриваем сразу шесть событий.

«Барселона» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Пари Сен-Жермен» едет в гости к «Барселоне» без Неймара. И потеря бразильца это не только удар по игровым возможностям Парижа, но и очередное психологическое испытание для команды.

За все время в «ПСЖ» Неймар лишь один раз смог полноценно сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Это было в прошлом сезоне — и парижский клуб сразу же дошел до финала. Так что «ПСЖ» с Неймаром и без него это действительно две разные команды.

А тем временем у «Барселоны» будет злой Месси. Не так давно одно испанское издание «слило» контракт лидера каталоцев, который, как оказалось, заработал за четыре года более 500 миллионов евро. Эта история очень сильно взбесила Месси, но страдают теперь только соперники «Барселоны». «ПСЖ» в этом плане исключением не станет.

Месси и его банда, скорее всего, нокаутируют Париж в первом матче. Только далеко не факт, что «Барса» после этого пройдет дальше.

Ставка: тотал «Барселоны» больше 1,5 за 1.72.

«Севилья» — «Боруссия»

Дортмунд Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

Честно говоря, рассуждать о шансах «Боруссии» в Лиге чемпионов вообще нет никакого смысла. Глядя на результаты Дортмунда в Бундеслиге, напрашивается только один вывод — «Севилья» легко пройдет дальше.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На прошлой неделе «Севилья» в тяжелейшем матче обыграла на своем поле «Барселону» (2:0) в Кубке Испании. Команда Хулена Лопетеги каким-то непонятным образом остановила Месси и при этом сама забила два мяча. «Севилья» в полном порядке.

В отличие от «Боруссии», которая на выходных снова оконфузилась. Дортмундская команда с трудом ушла от поражения в домашней игре с «Хоффенхаймом». И подобных зашкваров в последнее время было очень много. Оборона «Боруссии» порой действительно напоминает проходной двор. «Севилья» без проблем выиграет первый матч.

Ставка: победа «Севильи» за 2.37.

«Порту» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Ювентусу» будет очень сложно. «Порту» легко преодолел групповой этап, дважды очень достойно сыграл против «Манчестер Сити», оставив действительно хорошее впечатление.

У «Юве» тоже было немало хороших матчей за последние полтора месяца, но что-то подсказывает, что игра в Португалии обернется для чемпиона Италии разочарованием. И через несколько недель в Турине Криштиану Роналду снова будет спасать свою команду.

Один мяч «Порту» точно забьет, а если получится, то и больше. С этим «Ювентусом» можно играть. Примеров достаточно. И если что, не будем забивать, кто выбил «Юве» из предыдущего розыгрыша ЛЧ — «Лион», на который тогда тоже никто не ставил.

Ставка: победа «Порту» с форой (0) за 3.06.

«Краснодар» — «Динамо»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

Загреб

Несколько месяцев без официальных матчей это, безусловно, большая проблема для любой команды. Но по многочисленным отзывам после контрольных матчей «Краснодара» на сборах можно сделать вывод, что команда Мурада Мусаева неплохо подготовилась к предстоящему противостоянию с хорватами.

Тем более осенью «Краснодар» получил очень хороший опыт в Лиге чемпионов — матчи против «Челси», «Севильи» и «Ренна» явно не прошли бесследно. Ну и вообще, «Краснодар» вышел из сложнейшей группы, пусть и в Лигу Европы, но это все равно серьезное достижение.

Скорее всего, гости будут упираться, возможно, тоже забьют, но счет в итоге будет в пользу «Краснодара».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.20.

«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

«Шахтер» в первом официальном матче не смог выиграть у «Колоса» — досадная ничья 0:0. Но этому есть вполне логичное объяснение. Матч проходил в тяжелейших погодных условиях. А бразильцам «Шахтера» сложно удивлять, когда на улице 15 градусов мороза.

Но в Тель-Авиве в день матча будет тепло — комфортные для футбола +15. Поэтому здесь в «Шахтере» можно не сомневаться. В комфортных условиях команда Луиша Каштру, скорее всего, одержит победу над более слабым оппонентом.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не будем забывать, что осенью «Шахтер» ни разу не проиграл миланскому «Интеру» и дважды победил мадридский «Реал».

Ставка: победа «Шахтера» за 1.91.

«Динамо» Киев — «Брюгге»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч

А вот «Динамо», несмотря на жуткий мороз и метель, в первом матче после возобновления чемпионата Украины одержало волевую победу над «Олимпиком». Все просто — в составе киевской команды не так много латиноамериканцев, на ведущих ролях здесь украинцы, которых такой погодой сильно не напугаешь.

На сборах «Динамо» выглядело так себе, но можно предположить, что это был хитрый план Мирчи Луческу, который готовил команду, прежде всего, к официальным матчам.

В общем, «Динамо» уже проверило свои возможности в экстремальных условиях, а вот для «Брюгге» киевская погода, скорее всего, станет шоком и настоящим испытанием. В день матча температура опустится до 15 градусов ниже нуля. Ну и кто тут выиграет?

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 2.20.

Общий коэффициент — 115.98.