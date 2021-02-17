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    Очередная победа «Ман Сити» и новое разочарование «Марселя»

    Экспресс дня 17 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 февраля
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    Серия побед «Манчестер Сити» в АПЛ составляет уже 11 матчей
    Рассматриваем три футбольных события среды — по одному матчу из АПЛ, Ла Лиги и чемпионата Франции.

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 16-й тур

    «Манчестер Сити» продолжает безжалостно наказывать своих соперников. В минувшие выходные команда Хосепа Гвардиолы разгромила на своем поле «Тоттенхэм» — 3:0. Несмотря на довольно заманчивую афишу, смотреть в этом матче было нечего.

    Победная серия «Ман Сити» в чемпионате составляет уже 11 матчей, беспроигрышная — 15. При этом «горожане» практически не пропускают. В восьми предыдущих турах поразить ворота «Сити» смог только «Ливерпуль», получивший в ответ четыре мяча.

    У «Эвертона» в последнее время были не самые лучшие результаты в АПЛ — всего лишь одна победа в пяти турах. Правда, в начале месяца команда Карло Анчелотти, например, сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» — 3:3. А также выбила из Кубка Англии «Тоттенхэм» — 5:4.

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    • Но от «Сити» таких подарок точно не надо ждать. Скорее всего, гости максимально надежно сыграют в обороне и победят с разницей в один-два мяча.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.46.

    «Леванте» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур

    «Атлетико» в начале прошлой неделе прервал серию из восьми побед в Ла Лиге. Команда Диего Симеоне сыграла на своем поле вничью с «Сельтой» — 2:2. Результат не должен удивлять, поскольку перед игрой у «Атлетико» возникли кадровые проблемы, в том числе из-за коронавируса. И это банально помешало «матрасникам» нормально подготовиться к матчу.

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    Но уже в следующем туре «Атлетико» снова одержал победу. На этот раз мадридский клуб выиграл на выезде у «Гранады». Отрыв от «Реала» составляет пять очков, а от «Барселоны» — восемь. Но у «Атлетико» еще есть несколько матчей в запасе, поэтому шансы на завоевание чемпионского титула по-прежнему очень велики.

    «Леванте» — типичный испанский середняк, который в хороший день может потрепать нервы кому угодно, в том числе и «Атлетико». Но куда больше верится в то, что гости снова выиграют, забив на один мяч больше.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.84.

    «Марсель» — «Ницца»

    Футбол. Чемпионат Франции. 11-й тур

    «Марсель» в конце прошлого года был одним из реальных претендентов на место в топ-4, но постепенно скатился ближе к середине турнирной таблицы. На данный момент провансальцы — девятые. И виноваты в этом все — игроки, руководство, тренерский штаб.

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    К слову, пару недель назад Андре Виллаш-Боаш психанул и бросил команду. Официальная причина — из-за разногласий с менеджментом по трансферным вопросам. На самом же деле, португалец банально устал от всего, что творится в «Марселе». А это постоянные скандалы, склоки и безумное поведение болельщиков.

    За последние два месяца «Марсель» выиграл только один матч в рамках чемпионата Франции. Игра и результаты команды оставляют желать лучшего. Так что у «Ниццы» есть прекрасный шанс как минимум не проиграть на «Велодроме».

    Ставка: гол «Ниццы» за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.76.

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