На этот раз в нашем традиционном экспрессе рассмотрим предстоящие события в АПЛ, Кубке Испании и Кубке Италии.

«Челси» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

«Челси» все-таки расстался с Фрэнком Лэмпардом. Случилось это на следующий день после победы над «Лутон Таун» в Кубке Англии, но, на самом деле, решение было принято раньше — после гостевого поражения от «Лестера» в АПЛ. Именно тогда Роман Абрамович окончательно понял, что команде нужен новый тренер.

И, возможно, он прав. После 19-ти туров «Челси» всего лишь девятый. Однако результаты и место в таблице это не единственный момент, который заставил Абрамовича искать Лэмпарду замену. «Челси» отвратительно играет, это очевидно. Поэтому решение напрашивалось.

Британские СМИ пишут, что уже в матче с «Вулверхэмптоном» руководить игрой «Челси» будет Томас Тухель. Это, конечно, должно мотивировать команду, но вряд ли немец успеет внести хотя бы минимальные изменения.

Поэтому ставить на «Челси» крайне опасно, а тем более в такой игре. «Вулверхэмптон» запросто может подготовить «сюрприз» для Тухеля.

Ставка: общий тотал матча больше 2,0 за 1.47.

«Райо Вальекано» — «Барселона»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

Удивительно, конечно, получается, «Барселона» исправно побеждает в матчах, которые пропускает Лионель Месси. На прошлой неделе каталонцы сначала прошли в Кубке Испании «Корнелью» (пусть и дожали соперника только в овертайме), а потом выиграли в рамках Ла Лиги у «Эльче». Совпадение? Возможно. Месси пропускал оба матча из-за дисквалификации.

Статус предстоящего матча не очень велик, поэтому не исключено, что против «Райо Вальекано» каталонцы снова сыграют без своего лидера.

Будет сложно, «Райо» один из главных претендентов на выход в Ла Лигу, довольно крепкая команда, но игрокам «Барсы», по всей видимости, очень комфортно в моральном плане, когда рядом нет Месси. Почему-то в такой ситуации у них получается намного больше, и, соответственно, велика вероятность, что «Барселона» снова выиграет.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.41.

«Ювентус» — СПАЛ

Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала

«Ювентус» на прошлой неделе провел два хороших матча, благодаря чему сейчас уже никто не вспоминает о неприятном поражении от «Интера».

Для начала «Старая синьора» уверенно выиграла в матче за Суперкубок Италии у «Наполи». А через несколько дней «Юве» одержал победу над «Болоньей» в рамках Серии А.

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И шансы пройти такой «Ювентус» у СПАЛ минимальные. Скорее всего, команда Андреа Пирло снова выиграет с разницей в два мяча. Минимум. Если, конечно, Пирло не решится на эксперименты в состве. Но это вряд ли, все-таки будет не очень приятно, если «Ювентус» по итогам сезона ничего не выиграет.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 1.80.

Общий коэффициент — 3.73.