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    «Спортинг» удержит лидерство в Примейре

    «Эштрела» — «Спортинг». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Спортинг»
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    «Спортинг»
    29 марта в 27-м туре португальской Примейры «Эштрела» на своем поле сразится со «Спортингом». Начало игры запланировано на 23:30 по мск. «Эштрела» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Марта 2024 года
    Эштрела
  • Португалия. Примера
    •  Эштрела 23:30 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Эштрела»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице португальского первенства «Эштрела» с 26 набранными очками идет на 13 строке и на три пункта опережает красную зону.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, восемь раз сыграл вничью и 12 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 26:39.

    Последние матчи: В своей последнем проведенном поединке чемпионата «трехцветные» на выезде поделили очки с «Фамаликаном», сыграв 0:0. А туром ранее они на своем поле одолели «Каса Пиа» со счетом 3:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: За минувшие десять встреч чемпионата страны «Эштрела» смогла добиться всего лишь двух выигрышей. Еще за этот период она расписала три мировые и пять раз уступала. Причем в половине случаев данного отрезка команда уходила с поля без результативных действий.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: С 65 набранными очками «Спортинг» идет во главе таблицы, опережая на балл вторую строку, но имеет еще матч в запасе.

    Лиссабонский коллектив за всю дистанцию отпраздновал 21 викторию, а также по два раза терпел фиаско и играл вничью, забил 75 мячей при 25 пропущенных.

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    • Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «львы» в рамках чемпионата страны на своем поле разгромили «Боавишту» со счетом 6:1, а немногим ранее они в ответке 1/8 финала Лиги Европы проиграли в гостях 1:2 «Аталанте» и завершили борьбу на турнире.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В чемпионате Португалии последний раз «Спортинг» проигрывал еще в декабре прошлого года. После этого в Примейре он выиграл 11 встреч из 12 при одном мировом исходе. И семь викторий за это время были добыты с крупным счетом.

    Статистика для ставок

    • «Эштрела» дома проиграла только один матч из пяти последних при двух выигрышах

    • В чемпионате на выезде «Спортинг» выиграл пять игр из шести минувших при одной ничьей

    • «Спортинг» выиграл у «Эштрелы» в девяти предыдущих очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 1.27, победа «Эштрелы» — 11.00, ничья — 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.38 соответственно.

    Прогноз: Лидер первенства даже на выезде не должен иметь проблем с таким удобным для него соперником, которого он обыграл в последних девяти очных встречах.

    Рекомендуемая ставка: победа «Спортинга» с форой (-1,5) за 1.79.

    Прогноз: И плюс к этому ставим здесь еще на то, что лиссабонцы смогут отличиться в каждом из таймов, ведь зачастую они забивают в каждой из половин игры.

    Ставка: «Спортинг» забьет в каждом из таймов за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Спортинг» с коэффициентом 1.79. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Спортинг» удержит лидерство в Примейре
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