29 марта в 27-м туре португальской Примейры «Эштрела» на своем поле сразится со «Спортингом». Начало игры запланировано на 23:30 по мск. «Эштрела» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эштрела»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице португальского первенства «Эштрела» с 26 набранными очками идет на 13 строке и на три пункта опережает красную зону.

Коллектив за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, восемь раз сыграл вничью и 12 встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 26:39.

Последние матчи: В своей последнем проведенном поединке чемпионата «трехцветные» на выезде поделили очки с «Фамаликаном», сыграв 0:0. А туром ранее они на своем поле одолели «Каса Пиа» со счетом 3:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: За минувшие десять встреч чемпионата страны «Эштрела» смогла добиться всего лишь двух выигрышей. Еще за этот период она расписала три мировые и пять раз уступала. Причем в половине случаев данного отрезка команда уходила с поля без результативных действий.

«Спортинг»

Турнирное положение: С 65 набранными очками «Спортинг» идет во главе таблицы, опережая на балл вторую строку, но имеет еще матч в запасе.

Лиссабонский коллектив за всю дистанцию отпраздновал 21 викторию, а также по два раза терпел фиаско и играл вничью, забил 75 мячей при 25 пропущенных.

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «львы» в рамках чемпионата страны на своем поле разгромили «Боавишту» со счетом 6:1, а немногим ранее они в ответке 1/8 финала Лиги Европы проиграли в гостях 1:2 «Аталанте» и завершили борьбу на турнире.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В чемпионате Португалии последний раз «Спортинг» проигрывал еще в декабре прошлого года. После этого в Примейре он выиграл 11 встреч из 12 при одном мировом исходе. И семь викторий за это время были добыты с крупным счетом.

Статистика для ставок

«Эштрела» дома проиграла только один матч из пяти последних при двух выигрышах

В чемпионате на выезде «Спортинг» выиграл пять игр из шести минувших при одной ничьей

«Спортинг» выиграл у «Эштрелы» в девяти предыдущих очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 1.27, победа «Эштрелы» — 11.00, ничья — 5.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.38 соответственно.

Прогноз: Лидер первенства даже на выезде не должен иметь проблем с таким удобным для него соперником, которого он обыграл в последних девяти очных встречах.

Рекомендуемая ставка: победа «Спортинга» с форой (-1,5) за 1.79.

Прогноз: И плюс к этому ставим здесь еще на то, что лиссабонцы смогут отличиться в каждом из таймов, ведь зачастую они забивают в каждой из половин игры.

Ставка: «Спортинг» забьет в каждом из таймов за 1.88.