Экспресс дня 19 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей, в которых рассмотрим игры чемпионатов Германии и Испании, а также поединок Кубка Италии.

«Рома» — «Специя»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Рома» в этом сезоне ведет борьбу за медали чемпионата Италии. На данный момент римляне с 34 набранными очками занимают четвертую строчку, но конкуренты идут плотно.

В двух последних матчах Серии А «волки» остались без побед. Сперва на своей арене они расписали мировую с «Интером» (2:2), спасся на последней минуте, и в дерби крупно уступили «Лацио» со счетом 0:3.

«Специя», которая проводит свой дебютный сезон в Серии А, на данный момент находится на 13 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета уже на пять очков.

В последних трех турах команда дважды добивалась побед, и еще разошлась миром в минувшем туре на выезде с «Торино» (0:0). Отметим, что одна из викторий была одержана в гостях над «Наполи» (2:1). В этом Кубке «Специя» уже прошла два раунда.

«Специя» редко когда проигрывает крупно, и в данной встрече тоже вряд ли будет разгромлена. Поэтому ставим на гостей с форой +2,5.

Ставка: победа «Специи» с форой (+2,5) за 1.33.

«Алавес» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

«Алавес» в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив в турнирной таблице Примеры занимает 16 место, обходя зону вылета на два балла.

Накануне «славные» вылетели из Кубка Испании, потерпев в гостях сокрушительное поражение от «Альмерии» (0:5), выступающей в Сегунде. А перед этим они уступили на выезде «Кадису» (1:3) в рамках Примеры.

«Севилья» с 30 баллами в турнирной таблице чемпионата Испании находится на пятой строчке. Коллектив отстает от четвертого места всего на два очка, имея при этом один матч в запасе.

В своем последнем проведенном поединке «нервионцы» в Мадриде потерпели поражение от «Атлетико» со счетом 0:2, тем самым прервав свою серию из шести встреч без проигрышей, четыре из которых были победными.

Севильцы должны брать три очка в игре с одним из претендентов на вылет, но все же поставим на гостей с 0 форой.

Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1.31.

«Боруссия» М — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 17-й тур

Перед стартом данного тура «Боруссия» в турнирной таблице Бундеслиги занимает седьмое место. От топ-4 клуб из Менхенгладбаха отстает на четыре балла.

Накануне «жеребята» обидно на выезде потеряли очки со «Штутгартом» (2:2), пропустив в компенсированное время с пенальти, а перед этим одерживала победы над «Арминией» (1:0) в гостях и «Баварией» (3:2) дома.

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«Вердер» разместился на данный момент на 12 позиции в турнирной таблице немецкого первенства. На счету клуба из Бремена 18 очков, и отрыв от опасной зоны в шесть пунктов.

Новый год «музыканты» начали с фиаско в родных стенах от «Униона» (0:2), после чего в гостях сыграли вничью с «Байером» (1:1), а накануне дома обыграл 2:0 «Аугсбург», забив оба гола на последних минутах.

Гладбах после обидной осечки в прошлом туре, на этот раз будет решительно настроен взять три очка. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

Ставка: победа «Боруссии» М за 1.58.

Общий коэффициент — 2.75.