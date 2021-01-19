ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс МэддисонМэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон» Антонио РюдигерАПЛ. «МЮ» вышел в лидеры, «Челси» обыграл «Фулхэм», «Лестер» оказался сильнее «Саутгемптона» «Челси» вырвал победу у «Фулхэма»«Челси» перевел дух, но прогресса все еще нет
  • 09:14
    • «Денвер» проиграл «Юте», «Нью-Орлеан» победил «Сакраменто»
  • 07:48
    • Месси грозит длительная дисквалификация
  • 07:00
    • Месси получил первую красную карточку в «Барселоне»
  • 01:47
    • «Атлетик» одолел «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
  • 00:44
    • «Интер» обыграл «Ювентус» и догнал лидирующий «Милан»
  • 00:55
    • «Лион» уступил «Метцу» и не смог выйти в лидеры Лиги 1
  • 21:25
    • «Ливерпуль» разошелся миром с «МЮ»
    Все новости спорта

    «Специя» обеспечит трудности «Роме»?

    Экспресс дня 19 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 января
    «Специя»
    Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей, в которых рассмотрим игры чемпионатов Германии и Испании, а также поединок Кубка Италии.

    «Рома» — «Специя»

    Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

    «Рома» в этом сезоне ведет борьбу за медали чемпионата Италии. На данный момент римляне с 34 набранными очками занимают четвертую строчку, но конкуренты идут плотно.

    В двух последних матчах Серии А «волки» остались без побед. Сперва на своей арене они расписали мировую с «Интером» (2:2), спасся на последней минуте, и в дерби крупно уступили «Лацио» со счетом 0:3.

    «Специя», которая проводит свой дебютный сезон в Серии А, на данный момент находится на 13 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета уже на пять очков.

    В последних трех турах команда дважды добивалась побед, и еще разошлась миром в минувшем туре на выезде с «Торино» (0:0). Отметим, что одна из викторий была одержана в гостях над «Наполи» (2:1). В этом Кубке «Специя» уже прошла два раунда.

  • 10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока
  • Теперь экс-нападающий сборной Англии будет тренировать «Дерби Каунти»
  • 16/01/2021

    • «Специя» редко когда проигрывает крупно, и в данной встрече тоже вряд ли будет разгромлена. Поэтому ставим на гостей с форой +2,5.

    Ставка: победа «Специи» с форой (+2,5) за 1.33.

    «Алавес» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    «Алавес» в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. На данный момент коллектив в турнирной таблице Примеры занимает 16 место, обходя зону вылета на два балла.

    Накануне «славные» вылетели из Кубка Испании, потерпев в гостях сокрушительное поражение от «Альмерии» (0:5), выступающей в Сегунде. А перед этим они уступили на выезде «Кадису» (1:3) в рамках Примеры.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    «Севилья» с 30 баллами в турнирной таблице чемпионата Испании находится на пятой строчке. Коллектив отстает от четвертого места всего на два очка, имея при этом один матч в запасе.

    В своем последнем проведенном поединке «нервионцы» в Мадриде потерпели поражение от «Атлетико» со счетом 0:2, тем самым прервав свою серию из шести встреч без проигрышей, четыре из которых были победными.

    Севильцы должны брать три очка в игре с одним из претендентов на вылет, но все же поставим на гостей с 0 форой.

    Ставка: победа «Севильи» с форой 0 за 1.31.

    «Боруссия» М — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 17-й тур

    Перед стартом данного тура «Боруссия» в турнирной таблице Бундеслиги занимает седьмое место. От топ-4 клуб из Менхенгладбаха отстает на четыре балла.

    Накануне «жеребята» обидно на выезде потеряли очки со «Штутгартом» (2:2), пропустив в компенсированное время с пенальти, а перед этим одерживала победы над «Арминией» (1:0) в гостях и «Баварией» (3:2) дома.

    Все прогнозы на футбол

    «Вердер» разместился на данный момент на 12 позиции в турнирной таблице немецкого первенства. На счету клуба из Бремена 18 очков, и отрыв от опасной зоны в шесть пунктов.

    Новый год «музыканты» начали с фиаско в родных стенах от «Униона» (0:2), после чего в гостях сыграли вничью с «Байером» (1:1), а накануне дома обыграл 2:0 «Аугсбург», забив оба гола на последних минутах.

    Гладбах после обидной осечки в прошлом туре, на этот раз будет решительно настроен взять три очка. Ставим в этой игре на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Боруссии» М за 1.58.

    Общий коэффициент — 2.75.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Фенербахче — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гамбург — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.19
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Мемфис — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Палмейрас — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гояс — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Торонто — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    Экспресс дня 19 января 18.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.75.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры