Фамаликан — Каза Пия: прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Португалии, 16 мая 2025 года

В пятницу, 16 мая, в 34-м туре португальской Примейры «Фамаликан» дома примет «Каза Пия». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Каза Пия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 44 балла и уже лишился шансов на выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую строчку и на 10 пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-5) за один тур до завершения первенства.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Примейры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Санта-Клары» (1:2).

Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив также остался без очков, с аналогичным результатом снова-таки на выезде проиграв «Фаренсе» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Фамаликан» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать на победу, а также ставят по сомнение даже ничью, тем не менее, примерно тот же класс соперника и фактор своего поля все же сулят неплохие перспективы по крайней мере на мировую.

Оскар Аранда — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

«Каза Пия»

Турнирное положение: «Каза Пия» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 45 баллов и также лишилась шансов на выход в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку и на девять пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-5) за один тур до завершения первенства.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:1 одержал победу над «Брагой».

Перед этим коллектив в 32-м туре того же внутреннего турнира набрал только один балл, сыграв вничью с «Арокой» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Каза Пия» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Кассиано — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фамаликан» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Каза Пия» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.55, победа «Каза Пия» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Вместе с тем, двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15