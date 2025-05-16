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    Удержится ли «Каза Пия» на седьмом месте?

    Фамаликан — Каза Пия: прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Португалии, 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Каза Пия»
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    «Каза Пия»
    В пятницу, 16 мая, в 34-м туре португальской Примейры «Фамаликан» дома примет «Каза Пия». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фамаликан» — «Каза Пия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 16 Мая 2025 года

    Фамаликан

  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 21:00 Каза Пия

    Каза Пия

  • Лиссабон
    •

    «Фамаликан»

    Турнирное положение: «Фамаликан» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 44 балла и уже лишился шансов на выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую строчку и на 10 пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-5) за один тур до завершения первенства.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Примейры клуб на чужом поле потерпел поражение от «Санта-Клары» (1:2).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив также остался без очков, с аналогичным результатом снова-таки на выезде проиграв «Фаренсе» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Фамаликан» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты не позволяют хозяевам рассчитывать на победу, а также ставят по сомнение даже ничью, тем не менее, примерно тот же класс соперника и фактор своего поля все же сулят неплохие перспективы по крайней мере на мировую.

    Оскар Аранда — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

    «Каза Пия»

    Турнирное положение: «Каза Пия» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 45 баллов и также лишилась шансов на выход в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку и на девять пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-5) за один тур до завершения первенства.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:1 одержал победу над «Брагой».

    Перед этим коллектив в 32-м туре того же внутреннего турнира набрал только один балл, сыграв вничью с «Арокой» с результатом 0:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Каза Пия» проиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

    Кассиано — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Фамаликана» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Фамаликан» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Каза Пия» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.55, победа «Каза Пия» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фамаликана».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фамаликан — Каза Пия?

    Матч Фамаликан — Каза Пия состоится 16 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фамаликан — Каза Пия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фамаликан — Каза Пия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фамаликан — Каза Пия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фамаликан — Каза Пия?

    Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.55, победа «Каза Пия» — в 4.05.

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    Фамаликан — Каза Пия: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 16.05.202521:00. Удержится ли «Каза Пия» на седьмом месте?
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