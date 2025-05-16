Аль-Наср — Аль-Таавун. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 16 мая 2025 года

Аль-Наср
Аль-Таавун
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» уже борется лишь за вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Наср» на 5 очков отстает от искомого второго места. А вот забила команда 73 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 9:0 она разгромила «Аль-Ахдуд».
До того команда была бита «Аль-Иттихадом» (2:3). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще от «Кавасаки» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда Криштиану Роналду сильна, но крайне нестабильна. Зато сам португалец настрелял уже 23 мяча в чемпионате.
Матчи с «Аль-Таавуном» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» победил два раза при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Садио Мане, отличившийся уже 13 голами в чемпионате, находится в отличных кондициях.
«Аль-Таавун»
Турнирное положение: «Аль-Таавун» выше седьмой строчки уже не прыгнет. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Таавун» отличился всего 34 голами в 31 матче. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Аль-Таавун» дома уступил «Аль-Кадисии» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Аль-Ахли» (0:2). Зато поединок с «Аль-Раедом» принес сложнейшие три очка (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Таавун» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Таавун» испытывает сложности в плане результативности. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
При этом «Аль-Таавун» в двух последних очных встречах по разу обыграл и сыграл вничью с «Аль-Насром». Да и гамбиец Муса Барроу настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и за здорово живешь она очки никому не отдает.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Аль-Таавун» уступил в 2 своих последних матчах
- Команда Роналду забивает в среднем чаще 2 мячей за матч
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
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Прогноз: Номинальные хозяева бьются за второе место, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.
«Аль-Таавун» уже откровенно доигрывает сезон, да и команда Роналду нынче шикарно атакует.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.10