Аль-Наср — Аль-Таавун. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 16 мая 2025 года

16 мая в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Таавун», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» уже борется лишь за вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Наср» на 5 очков отстает от искомого второго места. А вот забила команда 73 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 9:0 она разгромила «Аль-Ахдуд».

До того команда была бита «Аль-Иттихадом» (2:3). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще от «Кавасаки» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Криштиану Роналду сильна, но крайне нестабильна. Зато сам португалец настрелял уже 23 мяча в чемпионате.

Матчи с «Аль-Таавуном» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» победил два раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Садио Мане, отличившийся уже 13 голами в чемпионате, находится в отличных кондициях.

«Аль-Таавун»

Турнирное положение: «Аль-Таавун» выше седьмой строчки уже не прыгнет. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Таавун» отличился всего 34 голами в 31 матче. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Аль-Таавун» дома уступил «Аль-Кадисии» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Аль-Ахли» (0:2). Зато поединок с «Аль-Раедом» принес сложнейшие три очка (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Таавун» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Таавун» испытывает сложности в плане результативности. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

При этом «Аль-Таавун» в двух последних очных встречах по разу обыграл и сыграл вничью с «Аль-Насром». Да и гамбиец Муса Барроу настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и за здорово живешь она очки никому не отдает.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Аль-Таавун» уступил в 2 своих последних матчах

Команда Роналду забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева бьются за второе место, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.

«Аль-Таавун» уже откровенно доигрывает сезон, да и команда Роналду нынче шикарно атакует.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10