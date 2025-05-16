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    Команда Роналду не заметит «Аль-Таавун»

    Аль-Наср — Аль-Таавун. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 16 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Таавун»
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    Криштиану Роналду
    16 мая в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Таавун». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Таавун», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 16 Мая 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Аль-Таавун

    Аль-Таавун

  • Бурайда
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» уже борется лишь за вторую позицию. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Наср» на 5 очков отстает от искомого второго места. А вот забила команда 73 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 9:0 она разгромила «Аль-Ахдуд».

    До того команда была бита «Аль-Иттихадом» (2:3). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще от «Кавасаки» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 20 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Команда Криштиану Роналду сильна, но крайне нестабильна. Зато сам португалец настрелял уже 23 мяча в чемпионате.

    Матчи с «Аль-Таавуном» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» победил два раза при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Садио Мане, отличившийся уже 13 голами в чемпионате, находится в отличных кондициях.

    «Аль-Таавун»

    Турнирное положение: «Аль-Таавун» выше седьмой строчки уже не прыгнет. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Таавун» отличился всего 34 голами в 31 матче. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Аль-Таавун» дома уступил «Аль-Кадисии» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Аль-Ахли» (0:2). Зато поединок с «Аль-Раедом» принес сложнейшие три очка (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Таавун» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Таавун» испытывает сложности в плане результативности. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

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    При этом «Аль-Таавун» в двух последних очных встречах по разу обыграл и сыграл вничью с «Аль-Насром». Да и гамбиец Муса Барроу настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и за здорово живешь она очки никому не отдает.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Таавун» уступил в 2 своих последних матчах

    • Команда Роналду забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Номинальные хозяева бьются за второе место, и уж точно будут максимально агрессивно атаковать.

    «Аль-Таавун» уже откровенно доигрывает сезон, да и команда Роналду нынче шикарно атакует.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Наср — Аль-Таавун?

    Матч Аль-Наср — Аль-Таавун состоится 16 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Таавун?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Аль-Насра» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Наср — Аль-Таавун?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Аль-Насра» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Наср — Аль-Таавун?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Наср — Аль-Таавун?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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    Аль-Наср — Аль-Таавун: прогноз и ставка за 2.68, статистика, коэффициенты матча 16.05.202521:00. Команда Роналду не заметит «Аль-Таавун»
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