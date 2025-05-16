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    Риу Аве — Жил Висенте: прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Португалии, 16 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Жил Висенте»
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    В пятницу, 16 мая, в 34-м туре португальской Примейры «Риу Аве» дома примет «Жил Висенте». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Жил Висенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 16 Мая 2025 года

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •  Риу Аве 21:00 Жил Висенте

    Жил Висенте

  • Барселуш
    •

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 37 баллов и уже не имеет серьезных турнирных задач перед последнем туром.

    Команда занимает 10-ю строчку и на 17 пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-5), а также на 10 очков опережает зону плей-офф за выживание.

    Риу Аве — Жил Висенте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Примейры клуб на чужом поле сыграл вничью с «Насьоналом» (3:3).

    Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, с результатом 2:0 на своем поле обыграв «Эштрелу».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Риу Аве» ни разу не проиграл, но при этом в пяти последних матчах выиграл лишь раз.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу и даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе, а также фактор своего поля.

    Клейтон — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с 14-ю голами.

    «Жил Висенте»

    Турнирное положение: «Жил Висенте» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 33 баллов и также уже не имеет серьезных турнирных задач перед последнем туром.

    Команда занимает 14-ю строчку и на шесть очков опережает как зону плей-офф за выживание (16-е место), так и зону вылета (17-18-я позиции) за один тур до завершения первенства.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 сыграл вничью с «Арукой».

    Перед этим коллектив в 32-м туре того же внутреннего турнира и вовсе остался без баллов, потерпев поражение от лидера — лиссабонского «Спортинга» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Жил Висенте» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, они все же немалы.

    Фелиш Коррея — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Риу Аве» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Жил Висенте» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Жил Висенте» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риу Аве» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа «Жил Висенте» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом фактор своего поля позволяет им провести результативный поединок.

    Вместе с тем, двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из девяти последних матчей «Жил Висенте» проиграл.

    Ставка: «Риу Аве» победит за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риу Аве — Жил Висенте?

    Матч Риу Аве — Жил Висенте состоится 16 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Риу Аве — Жил Висенте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риу Аве — Жил Висенте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риу Аве — Жил Висенте?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риу Аве — Жил Висенте?

    Коэффициенты букмекеров: «Риу Аве» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа «Жил Висенте» — в 2.80.

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    Риу Аве — Жил Висенте: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.05.202521:00. Кто закончит сезон победой?
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