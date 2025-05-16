Риу Аве — Жил Висенте: прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, чемпионат Португалии, 16 мая 2025 года

В пятницу, 16 мая, в 34-м туре португальской Примейры «Риу Аве» дома примет «Жил Висенте». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Жил Висенте», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 37 баллов и уже не имеет серьезных турнирных задач перед последнем туром.

Команда занимает 10-ю строчку и на 17 пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-5), а также на 10 очков опережает зону плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура Примейры клуб на чужом поле сыграл вничью с «Насьоналом» (3:3).

Перед этим в 32-м туре национального первенства коллектив набрал максимум очков, с результатом 2:0 на своем поле обыграв «Эштрелу».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на чемпионат страны, «Риу Аве» ни разу не проиграл, но при этом в пяти последних матчах выиграл лишь раз.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу и даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе, а также фактор своего поля.

Клейтон — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с 14-ю голами.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: «Жил Висенте» по итогам 33-х туров португальского первенства набрал 33 баллов и также уже не имеет серьезных турнирных задач перед последнем туром.

Команда занимает 14-ю строчку и на шесть очков опережает как зону плей-офф за выживание (16-е место), так и зону вылета (17-18-я позиции) за один тур до завершения первенства.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:1 сыграл вничью с «Арукой».

Перед этим коллектив в 32-м туре того же внутреннего турнира и вовсе остался без баллов, потерпев поражение от лидера — лиссабонского «Спортинга» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Жил Висенте» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника, они все же немалы.

Фелиш Коррея — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Риу Аве» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Жил Висенте» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Жил Висенте» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риу Аве» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа «Жил Висенте» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом фактор своего поля позволяет им провести результативный поединок.

Вместе с тем, двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из девяти последних матчей «Жил Висенте» проиграл.

Ставка: «Риу Аве» победит за 2.60